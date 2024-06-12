Схудла Крістіна Агілера знялась у рекламі товарів для дорослих

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Співачка Крістіна Агілера позувала в новому відео, коли представила свій новий лубрикант і рекламувала гарячу лінію, де шанувальники можуть виграти чат з нею. 43-річна поп-зірка спокусливо представила лубрикант на водній основі під назвою Pillow Talk через свій бренд Playground.

Відео Крістіна опублікувала у своєму Instagram.

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На честь свого нового продукту вона також створила телефонну лінію, де абоненти можуть "вести відверту розмову". Вона зняла рекламу в стилі 1990-х років. Купаючись у червоному світлі, Крістіна грала з телефоном, схожим на пару блискучих вуст.

"Ви знаєте, що ми хочемо, жінки — більше інтимних моментів, більше спілкування. Настав час розпочати розмову та позбутися сорому", — говорить співачка.

Вона звернулася до своїх шанувальників: "Це не повинно бути секретом. Спілкування є ключем до здійснення ваших найбільших фантазій, тому зателефонуйте на гарячу лінію Playground Pillow Talk. На що ти чекаєш? Подзвони зараз!".

Агілера запевнила їх, що розмови були безкоштовними.

Кажуть, сама Крістіна розробила аромат нового лубриканту, який поєднує в собі аромат свіжих вершків і дикої троянди.

Співачка, яка була співзасновницею Playground у 2022 році, нещодавно зазначила, що хоче, щоб її бренд був "безпечним місцем" для жінок.

Її думка полягала в тому, що в індустрії інтимного здоров’я домінують продукти, "вироблені та упаковані для чоловіків або для чоловіків та "їхніх жінок".

Зірка також "з перших вуст" знає про "подвійні стандарти", оскільки вона жінка, сказала вона в нещодавньому інтерв’ю ADWEEK.

Вона пригадала, як їй було соромно за відкритість, за самовираження та спроби володіти своїм тілом, а також за спроби розширити можливості інших жінок. Агілера розповіла, що люди цього бояться. Крістіна сподівається, що її дев’ятирічна донька Саммер Рейн, яку вона має разом зі своїм нареченим-гітаристом Меттью Ратлером, зможе "вирости, не відчуваючи сорому чи стигми, і почувати себе комфортно як жінка".

Її мета також полягає в тому, щоб її 15-річний син Макс, якого вона народила з колишнім чоловіком Джорданом Бретманом, "розумів і цінував труднощі жінок і те, через що вони проходять, а також не боявся розмовляти".

Нагадаємо, Крістіна Агілера показала розкішну фігуру у відвертому образі. А раніше Крістіна Агілера здивувала фото у корсеті.