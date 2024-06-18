Лише вода та йога — співака Ашера розкритикували за екстремальну дієту

Співак Ашер. Фото: Reuters

Знаменитого поп-музиканта Ашера засипали компліментами, що він у найкращій формі після його неймовірного виступу на Суперкубку. Але дієта артиста викликала занепокоєння дієтологів. 45-річний співак зараз готується до майбутнього світового туру, в рамках якого він дасть 80 концертів у шести країнах.

Про це пише Daily Mail.

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Ашер розповів про своє голодування

Співак розповів в інтерв’ю минулого тижня, що, щоб бути у формі, він голодує 24 години щотижня, п’ючи лише воду. Він також відмовляється від кави на користь соку селери та води з лимоном. Співак стверджує, що ранкове заняття йогою "активує" його органи.

Співак Ашер. Фото: Reuters

Експерти розповіли, що багато незвичайних звичок Ашера в кращому випадку "непотрібні", а в гіршому — потенційно "шкідливі", що призводять до небезпечного недоїдання через брак життєво важливих поживних речовин, таких як вуглеводи та клітковина.

Інтервальне голодування передбачає баланс між нормальним харчуванням і обмеженням споживання їжі протягом від чотирьох до 12 годин протягом тижня. Ашер сказав Wall Street Journal, що середа є його пісним днем.

Співак Ашер. Фото: Reuters

"Зазвичай я намагаюся почати близько 23:00 попереднього дня, а потім весь день у середу п’ю лише воду", — сказав він, додавши, що він також тренується щодня, готуючись до шоу.

Доктор Керолін Вільямс, дієтолог і автор книги Meals that Heal, сказала, що інтенсивні тренування Ашера можуть підвищити ризик побічних ефектів.

"Мене хвилює те, що він інтенсивно тренувався для Суперкубка. Якщо ви збираєтеся голодувати протягом 24 годин, вам потрібно зменшити фізичну активність. Голодувати цілий день тільки з водою і все ще намагатися дотримуватися цього розкладу тренувань, це не те, що зазвичай рекомендується. Коли ти тренуєшся, як він, тобі потрібно більше, щоб зарядити своє тіло", — говорить дієтолог.

Доктор Вільямс зазначив, що втома та головні болі є поширеними побічними ефектами, які можуть початися вже в другій половині дня. Крім того, інтенсивні вправи передбачають потовиділення, що призводить до втрати електролітів, які є мінералами, які допомагають контролювати гідратацію, скорочення м’язів і здоров’я кісток, серед інших функцій.

"У Ашера може бути електролітний дисбаланс", — сказав доктор Вільямс.

Співак Ашер. Фото: Reuters

Занадто мало електролітів може призвести до м’язових судом, діареї, запору, нерегулярного серцевого ритму, нудоти, блювоти та оніміння.

Дослідження навколо періодичного голодування вже давно неоднозначні. Хоча деякі дослідження показують, що періодичне голодування може допомогти вам схуднути, інші дослідження виявили, що пропуск їжі може призвести до більш високого ризику серцевих захворювань, раку та ранньої смерті.

Ашер також розповів, що він пропускає ранкову чашку кави на користь соку селери. Цей напій рекламували за те, що він містить лише 33 калорії та містить такі поживні речовини, як калій, фолієва кислота та вітаміни А, С і К.

Однак доктор Вільямс попередив, що напій може не принести жодної користі для здоров’я.

"Я не думаю, що було проведено серйозні наукові дослідження щодо соку селери. Якщо ви хочете випити сік селери, це добре. Він буде дуже зволожуючим, але я не думаю, що він обов’язково перевершить інші овочі. Навколо соку селери був золотий ореол здоров’я, і насправді немає жодних наукових доказів того, що він змінить ваше здоров’я чи запобігатиме раку, чи щось подібне", — говорить фахівець.

Доктор Вільямс також зазначив, що, оскільки сік селери проціджують, процес видаляє клітковину, якої переважна більшість американців не отримує достатньо.

"Як правило, завжди краще і поживніше, коли ви їсте фрукти або овочі, а не вичавлюєте з них сік", — говорить дієтолог.

Що стосується іншого ранкового напою Ашера — гарячої води з лимоном, імбиром і кайенським перцем — доктор Вільямс зазначив, що це може бути "некорисним з харчової точки зору".

"Якщо це допомагає комусь пробудити своє тіло і вони відчувають, що це для них корисно, я не думаю, що це зашкодить", — розповіла дієтолог.

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