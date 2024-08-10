Кеті Перрі ледь не загубила бікіні у морі під час відпочинку з Орландо Блумом

Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Кеті Перрі насолодилася своєю відпусткою із Орландо Блумом цього разу на італійському узбережжі Амальфі. Американська співачка готується до випуску свого шостого студійного альбому.

Про це пише Daily Mail.

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На популярному туристичному курорті узбережжя Амальфі, який славиться своєю довгою береговою лінією, співачка була у зеленому бікіні. Зірка ледь не загубила частину купальника, коли була у воді по пояс.

Співачка Кеті Перрі. Фото: BACKGRID

Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Співачка Кеті Перрі на відпочинку. Фото: BACKGRID

Співачка Кеті Перрі в Італії. Фото: BACKGRID

Співачка Кеті Перрі та Орландо Блум. Фото: BACKGRID

Тим часом 47-річний Блум продемонстрував свою відмінну фізичну форму в чорних шортах для плавання Prada.

Перрі вирушила на відпочинок після того, як її сингл "Woman's World"не зміг підняти на верхівки чарту. Раніше Перрі випустила трек, названий феміністичним гімном, що розширює можливості, і супровідне відео до нього в липні, але пісня була негайно відкинута як неоригінальна, лицемірна і шаблонна. Інсайдери стверджують, що вона відчайдушно намагається розробити новий план, щоб врятувати своє музичне повернення.

Оскільки сингл різко впав у американському чарті iTunes менш ніж за тиждень після його релізу 11 липня, Перрі "злякалася" і вимагає від своєї команди врятувати її альбом.

Нагадаємо, співачка Мадонна шокувала відвертим фото. А раніше ми писали про відвірті зйомки кліпу Кеті Перрі з красунчиком-моделлю.