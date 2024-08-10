Кэти Перри чуть не потеряла бикини в море во время отдыха с Орландо Блумом
Кэти Перри насладилась своим отпуском с Орландо Блумом на итальянском побережье Амальфи. Американская певица готовится к выпуску шестого студийного альбома.
Об этом пишет Daily Mail.
Кэти Перри чуть не пострадала от конфуза
На популярном туристическом курорте побережья Амальфи, славящемся своей длинной береговой линией, певица была в зеленом бикини. Звезда чуть не потеряла часть купальника, когда была в воде по пояс.
Тем временем 47-летний Блум продемонстрировал свою отличную физическую форму в черных шортах для плавания Prada.
Перри отправилась на отдых после того, как ее сингл "Woman's World" не смог поднять на первые позиции чартов. Ранее Перри выпустила трек, названный феминистическим гимном, расширяющим возможности, но песня была немедленно отвергнута как неоригинальная, лицемерная и шаблонная. Инсайдеры утверждают, что она отчаянно пытается разработать новый план, чтобы спасти свое музыкальное возвращение.
Поскольку сингл резко упал в американском чарте iTunes менее чем через неделю после его релиза 11 июля, Перри "испугалась" и требует от своей команды спасти ее альбом.
Напомним, певица Мадонна опубликовала откровенное фото. А раньше мы писали об откровенных съемках клипа Кэти Перри с красавчиком-моделью.
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