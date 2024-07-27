Схудла Кеті Перрі в новому кліпі знялась в обіймах оголеного красунчика в Барселоні

Кеті Перрі на зйомках кліпу. Фото: SplashNews.com

Співачка Кеті Перрі була зайнята зйомками відео для свого другого релізу в Барселоні, Іспанія. 39-річна співачка, яку підозрюють у вживанні препаратів заради схуднення, виглядала приголомшливо разом із моделлю каскадером Оскаром Дортою.

Про це пише Daily Mail.

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Кеті, яка має трирічну доньку на ім’я Дейзі від нареченого Орландо Блума, позувала в чорному боді з вирізами та з металевим поясом. Вона доповнила образ черевиками зі зміїної шкіри до колін, а її колега Оскар продемонстрував свою статуру в білій білизні.

Кеті Перрі з партнером на зйомках кліпу. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі з партнером за кліпом у Барселоні. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі з партнером за кліпом у відвертих образах. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі з партнером заінтригувала зйомками нового кліпу. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі. Фото: SplashNews.com

Актор зі зйомок нового кліпу Кеті Перрі. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі з партнером засвітила стрункі ноги на зйомках кліпу. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі винайняла каскадера для зйомок кліпу. Фото: SplashNews.com

Кеті Перрі з професійним каскадером на зйомках нового кліпу. Фото: SplashNews.com

Останніми місяцями Кеті демонструє струнку фігуру, що наштовхнуло прихильників на думку, що співачка вдалася до хитрощів заради схуднення. Але інсайдер розповів, що це неправда, і співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю. Орландо розповів, що намагається уникати вживання цукру.

Голлівудські зірки все частіше худнуть завдяки ін'єкціям, які призначають людям, хворим на діабет. Препарат зменшує апетит, тож зірки користуються ним як засобом для схуднення. Не всі лікарі схвалюють такий підхід, багато хто сходиться на думці, що з годом всі, хто втратили зайві кілограми, відчуть недобрі наслідки.

Нагадаємо, Кеті Перрі вирушила на море з Орландо Блумом. А раніше ми писали, що схудла Крістіна Агілера знялась у відвертому корсеті.