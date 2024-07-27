Схудла Кеті Перрі в новому кліпі знялась в обіймах оголеного красунчика в Барселоні

Схудла Кеті Перрі знялась в обіймах оголеного красунчика заради нового кліпу
Співачка Кеті Перрі була зайнята зйомками відео для свого другого релізу в Барселоні, Іспанія. 39-річна співачка, яку підозрюють у вживанні препаратів заради схуднення, виглядала приголомшливо разом із моделлю каскадером Оскаром Дортою.
Про це пише Daily Mail.
Кеті Перрі засвітила струнку фігуру під час відвертих зйомок
Кеті, яка має трирічну доньку на ім’я Дейзі від нареченого Орландо Блума, позувала в чорному боді з вирізами та з металевим поясом. Вона доповнила образ черевиками зі зміїної шкіри до колін, а її колега Оскар продемонстрував свою статуру в білій білизні.
Останніми місяцями Кеті демонструє струнку фігуру, що наштовхнуло прихильників на думку, що співачка вдалася до хитрощів заради схуднення. Але інсайдер розповів, що це неправда, і співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю. Орландо розповів, що намагається уникати вживання цукру.
Голлівудські зірки все частіше худнуть завдяки ін'єкціям, які призначають людям, хворим на діабет. Препарат зменшує апетит, тож зірки користуються ним як засобом для схуднення. Не всі лікарі схвалюють такий підхід, багато хто сходиться на думці, що з годом всі, хто втратили зайві кілограми, відчуть недобрі наслідки.
Нагадаємо, Кеті Перрі вирушила на море з Орландо Блумом. А раніше ми писали, що схудла Крістіна Агілера знялась у відвертому корсеті.
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