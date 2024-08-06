Напівоголена Ріанна у спокусливому костюмі стала зіркою карнавалу на Барбадосі

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна вдягла крилатий костюм під час святкування карнавалу на її рідному Барбадосі. 36-річна співачка вийшла на Crop Over Carnival у привабливому вбранні, вкритому довгим різнокольоровим пір’ям.

Про це пише Daily Mail.

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Костюм підкреслював її видатні форми. Ріанна з'явилася на карнавалі вперше з 2019 року, після того, як вона не з'являлась на заході через епідемію коронавірусу та дві вагітності. Ріанна доповнила свій костюм парою крил, костюм був розкішним монокіні з ліхтарями.

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Співачка Ріанна. Фото: BACKGRID

Великі камені бурштинового кольору були накладені на золотий матеріал, а менші, рожеві та білі камені овальної форми, заповнювали інші частини. Костюм мав два ряди каменів, що підкреслювали її живіт, і ультрависокі вирізи. Взуття підвищувало зріст співачки, а на туфлях були зображені золоті виноградні лози.

Ріанну оточували озброєні солдати з великими автоматами, коли вона вийшла, щоб приєднатися до натовпу. Чоловіки у бронежилетах, схожі на військових Барбадосу, були одягнені в темну камуфляжну форму.

Поїздка Ріанни на святкування додому відбулася лише через кілька днів після того, як її син Ріот Роуз відсвяткував свій перший день народження 1 серпня.

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