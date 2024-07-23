Кэти Перри поцеловала фаната — фото

Кэти Перри поцеловалась с фанатом в ночном клубе Барселоны
Певица Кэти Перри зажгла на танцполе в ночном клубе Барселоны La Terrrazza. Звезда была замечена во время поцелуя с одним из фанатов.
Об этом пишет Daily Mail.
Кэти Перри пьет шоты и целуется с фанатами
Исполнительница поделилась с поклонниками видео, на котором она развлекается в ночном клубе. Для вечеринки звезда выбрала полупрозрачное кружевное платье нежно-розового цвета со шнуровкой. Ее образ дополнили серебристые туфли на каблуке, солнцезащитные очки Christian Dior, блестящее массивное ожерелье с крестом и кольцо.
В одном из эпизодов ролика Кэти Перри целует в губы фаната в толпе.
Во время громкой вечеринки певица погружалась в толпу, танцевала и употребляла алкогольные напитки.
Ее любимого, 47-летнего Орландо Блума, не было на празднике, хотя в воскресенье они вместе наслаждались отдыхом в Сен-Тропе.
Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица появилась в ошейнике на вечеринке Dolce & Gabbana.
Читайте Новини.LIVE!