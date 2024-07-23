Кэти Перри поцеловала фаната — фото

Американская певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри зажгла на танцполе в ночном клубе Барселоны La Terrrazza. Звезда была замечена во время поцелуя с одним из фанатов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исполнительница поделилась с поклонниками видео, на котором она развлекается в ночном клубе. Для вечеринки звезда выбрала полупрозрачное кружевное платье нежно-розового цвета со шнуровкой. Ее образ дополнили серебристые туфли на каблуке, солнцезащитные очки Christian Dior, блестящее массивное ожерелье с крестом и кольцо.

В одном из эпизодов ролика Кэти Перри целует в губы фаната в толпе.

Певица Кэти Перри целуется с фанатом. Фото: instagram.com/katyperry/

Во время громкой вечеринки певица погружалась в толпу, танцевала и употребляла алкогольные напитки.

Ее любимого, 47-летнего Орландо Блума, не было на празднике, хотя в воскресенье они вместе наслаждались отдыхом в Сен-Тропе.

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица появилась в ошейнике на вечеринке Dolce & Gabbana.