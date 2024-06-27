Кэти Перри в меху на голое тело ошеломила своим самым откровенным выходом.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри появилась на показе модного дома Balenciaga в Париже. Для выхода в свет певица выбрала шубу, надев прямо на голое тело, и рваные колготки.

Фото опубликовала в своем Instagram.

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Копия супруги Канье Уэста

Поклонники быстро обвинили поп-звезду в том, что она копирует супругу Канье Уэста Бьянку Ченсори, которая известна тем, что снимается в подобных откровенных образах.

"Все копируют Бьянку! Я лично считаю, что это странный вид, но она положила начало этому тренду, и теперь все копируют ее! Это так неоригинально, скучно".

"Извини, Кэти, Бьянка сделала это".

"Что случилось с этими голливудскими звездами — Бьянка Ченсори, теперь эта...К сожалению, эти женщины не могут изящно стареть, цепляясь за обезображенный мир. Ценность человека больше, чем тело!".

"Боже мой, она действительно копирует наряд супруги Канье Уэста, чтобы попасть в газеты".

"Она присоединилась к клану Канье! Почему-то я всегда считал Кэти умной молодой женщиной, но, несмотря на ее "потерю веса" и способ одежды, я ошибался".

"Когда супруга Канье начала дефилировать практически обнаженной, все ужаснулись, но, кажется, это прижилось. Что дальше? Рентгеновские снимки их внутренних органов, потому что мне кажется, что это единственная часть их тел, которую мы не видели", — пишут в сети.

Бьянка стала известна своим нарядом. Ее муж Канье Вест ранее был женат на Ким Кардашьян. Он сильно повлиял на ее чувство моды в течение семилетнего брака.

"Канье делал с Ким то же, что он делает с Бьянкой, на протяжении всего их брака. Разница в том, что, когда Канье одевал Ким, его уважали как личность - как художника" , - сказал источник.

Ким подала на развод в феврале 2021 года, как раз перед седьмой годовщиной свадьбы пары.

Напомним, Эмили Ратаковские поразила откровенным образом в центре Нью-Йорка. А раньше мы писали, что Кристина Агилера похвасталась похудевшей фигурой.