Схудла Крістіна Агілера вразила розкішними формами у відвертому корсеті

Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/

Співачка Крістіна Агілера продовжує демонструвати свої результати схуднення. Зірку підозрюють у зловживанні препаратом для зменшення ваги.

Фото, на яких вражає розкішними формами, зірка запостила в Instagram.

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43-річна співачка поділилася відео, на якому вона хизується своєю підтягнутою фігурою та демонструє декольте в яскравому рожевому боді з латексним корсетним ліфом і прозорими колготками в сіточку. Вона продемонструвала свій приголомшливий образ перед тим, як вийти на сцену в Лас-Вегасі, куди вона повернулася наприкінці травня.

Під мелодію пісні Сабріни Карпентер Espresso, у якій є слова "Я працюю допізна, тому що я співачка", вона показала кадри за лаштунків у венеціанському готелі. У поєднанні з рожевим, зухвалим корсетним боді вона одягла білі чоботи вище коліна та розкішні прикраси, інкрустовані діамантами. Підкреслила губи яскравою помадою.

Зірка спровокувала чутки про те, що приймає ліки від діабету після того, як вразила схудлою фігурою під час шоу в Мексиці в травні. Раніше п’ятиразова володарка Греммі сказала, що "ненавидить бути занадто худою" і почала "любити нові форми", повідомляє Health. Вона має здорову, збалансовану дієту, суворий режим фізичних вправ та щодня вживає яскраві фрукти та овочі.

Вона захоплюється йогою, боксом, силовими тренуваннями, а також кардіо вправами і тренується від двох до п’яти разів на тиждень, повідомляє In Touch Weekly.

Нагадаємо, Крістіна Агілера вразила фігурою у відвертій фотосесії. А раніше у мережі почали обговорювати нові форми Кеті Перрі.