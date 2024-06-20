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Справа не в пігулках — друзі Кеті Перрі відкрили справжній секрет її феноменального схуднення

20 червня 2024 11:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Справа не в пігулках — друзі Кеті Перрі відкрили справжній секрет її феноменального схуднення
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Кеті Перрі поділилася відвертим фото зі зйомок із британським фотографом Джеком Брідглендом, оголосивши про свій майбутній сингл Woman's World. Тепер інсайдери розкрили секрет її схуднення.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вона любить солону їжу, курячі нагетси та солодке, але останнім часом вона стала набагато більш дисциплінованою та вирішила дотримуватися дієти Орландо. Вона більше тренується, тому що хоче дати кілька концертів, щоб підтримати свій майбутній альбом, тому зараз саме час виглядати чудово. Орландо був її правою рукою і допоміг їй. Вони їдять і тренуються однаково. Вона відмовилася від тонни обробленої їжі і не п’є так багато. Вона виглядає неймовірно, тому що дотримувалася нового розпорядку", — розповів друг Кеті.

Раніше шанувальники припустили, що вона використовувала диво-препарат для схуднення — такий улюблений знаменитостями, зокрема Шерон Осборн, Скоттом Дісіком і Опрою Вінфрі — щоб мати омріяну фігуру.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Її втрата ваги не має нічого спільного з будь-якою допомогою препаратів для схуднення. Вона багато працювала і їсть краще, ніж будь-коли", — ділиться інсайдер.

 

 

Орландо, який зі співачкою виховує трирічну доньку Дейзі Дав, раніше розкривав подробиці про свою дієту та режим фізичних вправ, розповідаючи GQ, що намагається уникати цукру.

"Я намагаюся мати збалансовану дієту — зелень і білки. Глютен змушує мене заснути. Я багато гуляю або їжджу на велосипеді. Або я намагаюся виконувати кардіо. Оскільки мені за сорок років, я більше думаю про довголіття", — ділиться актор.

Він розкрив більше подробиць під час дивного інтерв’ю Sunday Times у 2021 році, в якому сказав, що "на 90 відсотків харчується рослинами" і що його перше приймання їжі складається з "каші, горіхового молока, кориці, ванільної пасти, ягід годжі, білкового порошку". Він також додав, що спорадично їсть червоне м’ясо, тому що іноді "дивиться на корову і думає, що це найкрасивіша річ у світі".

 

 

Перрі, яка зустрічалася з британським актором з 2016 року після розлучення з Расселом Брендом, раніше розповідала про підтримку бодіпозитиву.

Нагадаємо, Кеті Перрі запідозрили у зловживанні препаратами для схуднення. А раніше ми писали, якого режиму схуднення дотримується співак Ашер

Кеті Перрі
Орландо Блум
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