Кэти Перри в платье на голое тело произвела фурор на модном показе

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри появилась в обнаженном платье с геометрическим вырезом на подиуме Vogue World Paris. 39-летняя певица дополнила образ эффектным макияжем и обувью на каблуке.

Фото звезда поделилась на своей странице в социальной сети.

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Ранее Кэти оказалась в центре сплетен о похудении вследствие употребления медицинского препарата. Инсайдер рассказал, что это не правда и певица переняла диету и тренировки 47-летнего супруга Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив потребление алкоголя. Орландо, который с певицей воспитывает трехлетнюю дочь Дейзи Дав, ранее раскрывал подробности своей диеты и физических упражнений, рассказывая GQ, что пытается избегать употребление сахара.

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry/

"Я стараюсь иметь сбалансированную диету — зелень и белки. Глютен заставляет меня уснуть. Я много гуляю или езжу на велосипеде. Или я стараюсь выполнять кардио. Поскольку мне за сорок лет, я больше думаю о долголетии", — делится актер.

Актер сказал, что "на 90 процентов питается растениями". Он также добавил, что не часто ест красное мясо, потому что иногда "смотрит на корову и думает, что это самое красивое существо в мире".

Мероприятие Vogue World посвящено 100-летию моды и спорта. В прошлом году ивент проходил в Лондоне. В этом году Vogue World сотрудничал с молодежными спортивными академиями по всей Франции, сочетая различные виды спорта со 100-летней историей французской моды.

Процент чистого дохода от продажи билетов будет передан гуманитарной организации Secours Populaire. Организация облегчает доступ к необходимому оборудованию для молодых начинающих спортсменов по всей Франции.

Напомним, Кристина Агилера поразила похудением. А раньше мы писали о диете Ашера.