Кетті Перрі прогуляла с донькою по Монтесіто — фото

Американська співачка Кетті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Відому американську співачку Кеті Перрі помітили під час прогулянки із її трирічною донькою Дейзі Дав. Зірка приховує дівчинку від публіки.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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Зірку помітили в центрі Монтесіто (Каліфорнія) у повсякденному образі. Для прогулянки співачка обрала сірий спортивний костюм, який доповнила білими кросівками та кепкою в тон наряду.

Маленька донечка Орландо Блума та Кетті Перрі Дейзі Дав виглядала чарівно. Виконавиця вбрала її в милу червону сукню в білий горошок та світлий джемпер. Підкреслила стильний образ дівчинки Перрі яскраво-жовтими гумовими черевиками.

Американська співачка Кетті Перрі. Фото: BACKGRID

Американська співачка Кетті Перрі з донькою Дейзі Дав. Фото: BACKGRID

Особисте життя Кетті Перрі

Наразі Кеті проживає в Монтесіто зі своєю донечкою та нареченим, актором Орландо Блумом, з яким вони перебувають у стосунках вже п'ять років. Пара заручилася у лютому 2019 року. Блум також виховує 13-річного сина Флінна від колишнього шлюбу.

Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А також співачка пригадала, як розповідала рідним про свою вагітність донькою Дейзі Дав.