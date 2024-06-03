Кетті Перрі прогуляла с донькою по Монтесіто — фото

Кетті Перрі прогулялася вулицями Каліфорнії з трирічною донькою від Орландо Блума
Відому американську співачку Кеті Перрі помітили під час прогулянки із її трирічною донькою Дейзі Дав. Зірка приховує дівчинку від публіки.
Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.
Кетті Перрі засвітилася з донечкою
Зірку помітили в центрі Монтесіто (Каліфорнія) у повсякденному образі. Для прогулянки співачка обрала сірий спортивний костюм, який доповнила білими кросівками та кепкою в тон наряду.
Маленька донечка Орландо Блума та Кетті Перрі Дейзі Дав виглядала чарівно. Виконавиця вбрала її в милу червону сукню в білий горошок та світлий джемпер. Підкреслила стильний образ дівчинки Перрі яскраво-жовтими гумовими черевиками.
Особисте життя Кетті Перрі
Наразі Кеті проживає в Монтесіто зі своєю донечкою та нареченим, актором Орландо Блумом, з яким вони перебувають у стосунках вже п'ять років. Пара заручилася у лютому 2019 року. Блум також виховує 13-річного сина Флінна від колишнього шлюбу.
Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А також співачка пригадала, як розповідала рідним про свою вагітність донькою Дейзі Дав.
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