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Кетті Перрі прогулялася вулицями Каліфорнії з трирічною донькою від Орландо Блума

3 червня 2024 16:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кетті Перрі прогуляла с донькою по Монтесіто — фото
Американська співачка Кетті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відому американську співачку Кеті Перрі помітили під час прогулянки із її трирічною донькою Дейзі Дав. Зірка приховує дівчинку від публіки.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

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Зірку помітили в центрі Монтесіто (Каліфорнія) у повсякденному образі. Для прогулянки співачка обрала сірий спортивний костюм, який доповнила білими кросівками та кепкою в тон наряду.

Маленька донечка Орландо Блума та Кетті Перрі Дейзі Дав виглядала чарівно. Виконавиця вбрала її в милу червону сукню в білий горошок та світлий джемпер. Підкреслила стильний образ дівчинки Перрі яскраво-жовтими гумовими черевиками.

Кетті Перрі прогулялася вулицями Каліфорнії з трирічною донькою від Орландо Блума - фото 1
Американська співачка Кетті Перрі. Фото: BACKGRID
Кетті Перрі прогулялася вулицями Каліфорнії з трирічною донькою від Орландо Блума - фото 2
Американська співачка Кетті Перрі з донькою Дейзі Дав. Фото: BACKGRID

Особисте життя Кетті Перрі

Наразі Кеті проживає в Монтесіто зі своєю донечкою та нареченим, актором Орландо Блумом, з яким вони перебувають у стосунках вже п'ять років. Пара заручилася у лютому 2019 року. Блум також виховує 13-річного сина Флінна від колишнього шлюбу.

Нагадаємо, Кеті Перрі стала обличчям культового бренду. А також співачка пригадала, як розповідала рідним про свою вагітність донькою Дейзі Дав.

Орландо Блум
Кеті Перрі
Каліфорнія
закордонні зірки
США
донька
діти

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