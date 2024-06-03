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Кэтти Перри прогулялась по улицам Калифорнии с трехлетней дочерью от Орландо Блума

3 июня 2024 16:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кэтти Перри прогулялась с дочерью по Монтесито.
Американская певица Кэтти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известную американскую певицу Кэти Перри заметили во время прогулки с ее трехлетней дочерью Дейзи Дал. Звезда скрывает девочку от публики.

Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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Звезду заметили в центре Монтесито (Калифорния) в повседневном образе. Для прогулки певица выбрала серый спортивный костюм, который дополнила белыми кроссовками и кепкой в тон наряда.

Маленькая дочь Орландо Блума и Кэтти Перри Дейзи Дал выглядела неотразимо. Исполнительница нарядила ее в милое красное платье в белый горошек и светлый джемпер. Подчеркнула стильный образ девочки Перри ярко-желтыми резиновыми сапожками.

Кэтти Перри прогулялась по улицам Калифорнии с трехлетней дочерью от Орландо Блума - фото 1
Американская певица Кэтти Перри. Фото: BACKGRID
Кэтти Перри прогулялась по улицам Калифорнии с трехлетней дочерью от Орландо Блума - фото 2
Американская певица Кэтти Перри с дочерью Дейзи Дал. Фото: BACKGRID

Личная жизнь Кэтти Перри

В настоящее время Кэти проживает в Монтесито со своей дочерью и женихом, актером Орландо Блумом, с которым они находятся в отношениях уже пять лет. Пара обручилась в феврале 2019 года. Блум также воспитывает 13-летнего сына Флинна от прежнего брака.

Напомним, Кэти Перри стала лицом культового бренда. А также певица вспомнила, как рассказывала родным о своей беременности дочерью Дейзи Дав.

Орландо Блум
Кэти Перри
Калифорния
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США
дочь
дети

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