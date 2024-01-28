Кевин Спейси остался без роскошного поместья после скандала с притязаниями

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

Имение в Балтиморе, ранее принадлежавшее Кевину Спейси, уйдет с молотка за более чем 5,6 миллиона долларов после того, как актер не выплатил ипотеку из-за скандала с домагательствами. Спейси тайно проживал в недвижимости на берегу реки, когда он снимался в шоу Netflix "Карточный домик".

Об этом пишет Daily Mail.

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Спейси почти на год просрочил свои платежи, что привело к тому, что судья одобрил продажу дома в августе прошлого года. Аукцион пройдет 29 февраля. Дом на набережной стоит 5,65 миллиона долларов. Пятиэтажный дом может похвастаться шестью спальнями, семью ванными комнатами и частным причалом в историческом морском порту Балтимора Иннер-Харбор.

В 2019 году Спейси неоднократно замечали на территории площадью более 9000 квадратных футов. Это помещение казалось идеальным для владельца дома, который хочет жить в уединенном закрытом поселке.

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Дом Кевина Спейси будет продан на аукционе. Фото: 2017 MRIS

Согласно судебным документам через The Baltimore Banner, "вся или большинство" недвижимости, приобретенной Спейси, была структурирована для защиты его "конфиденциальности и безопасности".

Дом в Балтиморе был рядом со съемкой шоу Netflix "Карточный домик", где он играл вымышленного президента США Фрэнка Андервуда в течение пяти сезонов, прежде чем его обвинили в насилии.

Красивая деревянная винтовая лестница, частный лифт поражают изысканным стилем. Дом также подходит для больших мероприятий, поскольку жилье может вместить более 300 человек. Включает в себя роскошные удобства: сауну, домашний кинотеатр, веранды и террасу на крыше с видом на гавань. На территории также есть гараж на четыре машины, который может стать местом для хранения небольшой лодки.

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