Что с домом Валерия Харчишина, который уничтожили россияне в начале войны

Украинский музыкант Валерий Харчишин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант и солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин побывал на интервью у Славы Демина. При общении с ведущим известный исполнитель признался, что сейчас с его домом, который в начале войны уничтожили российские войска.

Интервью с Валерием Харчишиным Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Валерий Харчишин об уничтоженном доме

Известный украинский рок-музыкант честно рассказал, восстановил ли он дом, который в начале полномасштабного вторжения пострадал от действий российских оккупантов. Оказывается, Валерий восстановил свой дом, но самостоятельно, после чего пожалел.

Музыкант Валерий Харчишин на интервью со Славой Деминой. Фото: скриншот с YouTube

Музыкант добавляет, что государство не покрывает полную стоимость ремонта пострадавшего дома, а компенсирует только часть. Поэтому артист понимает сейчас, что нужно было соглашаться на репарацию, то есть, на возмещение ущерба государством.

"Дом мы построили, но эта процедура по восстановлению несовершенна. Видимо, поспешили, лучше бы оставляли право на репарацию для людей, потерявших свое имущество. Сейчас государство компенсирует какую-то часть, а не полностью то, что ты потерял. Репарация позволит вернуть все по рыночной стоимости, когда такая начнется", — рассказал о своем доме Валерий Харчишин.

Пострадавший от россиян дом Валерия Харчишина

Еще в начале полномасштабного вторжения солист рок-группы "Друга Ріка" сообщил о том, что российские войска обстреляли его дом, расположенный в Гостомеле на Киевщине. Валерий Харчишин показал ужасные кадры, на которых можно увидеть последствия обстрела дома, заявив, что он строил его на собственные средства.

Дом Валерия Харчишина в Гостомеле, уничтоженный российскими войсками. Фото: Instagram Валерия Харчишина

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они об этом еще не знают. Как и не знает мой старший сын, который сейчас на севере защищает свой дом… Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы", — прокомментировал Валерий Харчишин.

Валерий Харчишин о доме, уничтоженном россиянами. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Валерий Харчишин высказался о броне артистов от мобилизации.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Валерий Харчишин признался, почему его шокировало решение сына пойти на фронт.

Также мы сообщали о том, что певец Валерий Харчишин признался, что давно не виделся с сыном, который на фронте.