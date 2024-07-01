Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Харчишин признался, восстановил ли дом, уничтоженный россиянами в начале войны arrow

Харчишин признался, восстановил ли дом, уничтоженный россиянами в начале войны

1 июля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Что с домом Валерия Харчишина, который уничтожили россияне в начале войны
Украинский музыкант Валерий Харчишин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский музыкант и солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин побывал на интервью у Славы Демина. При общении с ведущим известный исполнитель признался, что сейчас с его домом, который в начале войны уничтожили российские войска.

Интервью с Валерием Харчишиным Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Валерий Харчишин об уничтоженном доме

Известный украинский рок-музыкант честно рассказал, восстановил ли он дом, который в начале полномасштабного вторжения пострадал от действий российских оккупантов. Оказывается, Валерий восстановил свой дом, но самостоятельно, после чего пожалел.

Валерий Харчишин на интервью со Славой Деминым
Музыкант Валерий Харчишин на интервью со Славой Деминой. Фото: скриншот с YouTube

Музыкант добавляет, что государство не покрывает полную стоимость ремонта пострадавшего дома, а компенсирует только часть. Поэтому артист понимает сейчас, что нужно было соглашаться на репарацию, то есть, на возмещение ущерба государством.

"Дом мы построили, но эта процедура по восстановлению несовершенна. Видимо, поспешили, лучше бы оставляли право на репарацию для людей, потерявших свое имущество. Сейчас государство компенсирует какую-то часть, а не полностью то, что ты потерял. Репарация позволит вернуть все по рыночной стоимости, когда такая начнется", — рассказал о своем доме Валерий Харчишин.

Пострадавший от россиян дом Валерия Харчишина

Еще в начале полномасштабного вторжения солист рок-группы "Друга Ріка" сообщил о том, что российские войска обстреляли его дом, расположенный в Гостомеле на Киевщине. Валерий Харчишин показал ужасные кадры, на которых можно увидеть последствия обстрела дома, заявив, что он строил его на собственные средства.

Дом Валерия Харчишина в Гостомеле, уничтоженный русскими войсками
Дом Валерия Харчишина в Гостомеле, уничтоженный российскими войсками. Фото: Instagram Валерия Харчишина

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Орки попали в него. У моих детей теперь нет "их Украины". Им некуда вернуться. Они об этом еще не знают. Как и не знает мой старший сын, который сейчас на севере защищает свой дом… Там оставались две кошки, которых я еще несколько дней назад кормил. Я не уверен, что они живы", — прокомментировал Валерий Харчишин.

Публикация со страницы Валерия Харчишина
Валерий Харчишин о доме, уничтоженном россиянами. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский музыкант Валерий Харчишин высказался о броне артистов от мобилизации.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Валерий Харчишин признался, почему его шокировало решение сына пойти на фронт.

Также мы сообщали о том, что певец Валерий Харчишин признался, что давно не виделся с сыном, который на фронте.

шоу-бизнес Слава Демин Валерій Харчишин Друга Ріка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики