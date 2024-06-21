Кайлі Дженнер поскаржилася на хейтерів — зірка ображена через негативні коментарі

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка американського телебачення Кайлі Дженнер розплакалася через негатив у соцмережах. Користувачі соцмереж звинувачують її у тому, що вона зловживає філерами для обличчя.

Про це пише Page Six.

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У нещодавньому епізоді серіалу "Кардашьян" Кайлі Дженнер розплакалася через хейтерів, які критикують її зовнішність. Її звинувачують у великій кількості пластичних операцій та надмірним захопленням філерами. Зірка дивується, що після прочитаного досі може собі подобатися.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Це як диво, що я все ще впевнена в собі і можу дивитися в дзеркало і думати, що я гарна", — зізналася Кайлі.

Зірка пригадала Тиждень моди в Парижі, який вона відвідала у вересні 2023 року. Кайлі вперше вирішила, що не хоче наносити багато макіяжу, і її вихід розкритикували.

"На мені занадто багато макіяжу, і всі кажуть: "На тобі занадто багато макіяжу". Потім я не ношу багато макіяжу, і хтось ловить мене в дивному світлі", — поскаржилася вона.

Зірка пояснила, що вилицями її нагородила природа і їх добре помітно на її фото у підлітковому віці.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайлі зізналася, що дуже втомилася від негативу та завдалася питанням, чому люди вважають нормальним залишати злісні коментарі.

"Я думаю, що це загальна риса нашої сім'ї. Ми дегуманізовані. Користувачі соцмереж думають, що у нас немає ніяких почуттів", — додала Кайлі.

Нагадаємо, ми розповідали, що колишнього Кайлі Дженнер заарештувала поліція за п'яний дебош. А також відомого італійця звільнили з Met Gala через Кайлі Дженнер.