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Хейтеры довели Кайли Дженнер до отчаяния из-за ее внешности

21 июня 2024 15:40
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кайли Дженнер пожаловалась на хейтеров — звезда обижена из-за негативных комментариев.
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезда американского телевидения Кайли Дженнер расплакалась из-за негатива в соцсетях. Пользователи соцсетей обвиняют ее в том, что она злоупотребляет филлерами для лица.

Об этом пишет Page Six.

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В недавнем эпизоде сериала "Кардашьян" Кайли Дженнер расплакалась из-за хейтеров, критикующих ее внешность. Ее обвиняют в большом количестве пластических операций и чрезмерном увлечении филлерами. Звезда удивляется, что после прочитанного до сих пор может себе нравиться.

Хейтеры довели Кайли Дженнер до отчаяния из-за ее внешности - фото 1
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Это как чудо, что я все еще уверена в себе и могу смотреть в зеркало и думать, что я хороша", — призналась Кайли.

Звезда вспомнила Неделю моды в Париже, которую она посетила в сентябре 2023 года. Кайли впервые решила, что не хочет наносить много макияжа и ее выход раскритиковали.

"На мне слишком много макияжа, и все говорят: "На тебе слишком много макияжа". Потом я не ношу много макияжа, и кто-то ловит меня в странном свете", — пожаловалась она.

Звезда объяснила, что скулами ее наградила природа и их хорошо заметно на ее фото в подростковом возрасте.

Хейтеры довели Кайли Дженнер до отчаяния из-за ее внешности - фото 1
Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли призналась, что очень устала от негатива и задалась вопросом, почему люди считают нормальным оставлять злобные комментарии.

"Я думаю, что это общая черта нашей семьи. Мы дегуманизированы. Пользователи соцсетей думают, что у нас нет никаких чувств", — добавила Кайли.

Напомним, мы рассказывали, что бывшего Кайли Дженнер арестовала полиция за пьяный дебош. А также известного итальянца уволили из Met Gala из-за Кайли Дженнер.

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Кайли Дженнер
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