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Відомого італійця звільнили з Met Gala через Кайлі Дженнер — він записав відео

6 травня 2024 23:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Через Кайлі Дженнер не допустили до роботи на Met Gala відомого манекенника — відео
Італійський манекенник Евгеніо Каснігі. Фото: Instagram/eugeni0_
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Увага мільйонів шанувальників моди та світових знаменитостей прикута до Met Gala. Відомий благодійний бал у Метрополітен-музеї  (Нью-Йорк, США) пройде у ніч проти 7 травня. Втім на ньому не опиниться італійський манекенник Евгеніо Каснігі. Все через американську бізнесвумен, зірку реаліті-шоу про сімейку Кардаш’ян, Кайлі Дженнер. 

Про це Каснігі розповів у своєму TikTok.

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Каснігі працював на благодійному балі минулого року. Тоді він супроводжував Кайлі Дженнер. Запросили на цю роботу і цього разу. Втім  за декілька днів до початку світської події йому повідомили — в послугах Евгеніо не має потреби.

26-річний манекенник стверджує — причиною такого рішення організатори назвали нібито піар Евгеніо на заході. Мовляв, відео з його участю на Met Gala 2023 завірусилися у мережі. Замість того, щоб користувачі соцмереж обговорювали образ Кайлі Дженнер, вони звертали увагу на італійця та обговорювали його, судячи з їхніми коментарями, привабливу зовнішність. 

На думку організаторів, це невипадково і Каснігі таким чином вирішив пропіаритися.  Водночас італієць, на якого в соцмережах підписані сотні тисяч фолловерів, зауважив: він просто виконував усі вимоги, які були зазначені у контракті. І взагалі, йому було приємно працювати з Кайлі Дженнер, оскільки вона спілкувалася з ним "тепло та ввічливо".

Зазначимо, що тема Met Gala 2024 — "Сплячі красуні: пробудження моди". Щодо сестер Кардаш’ян, то ще пів року тому користувачі мережі закликали не пускати їх на захід, список гостей якого тримається в секреті. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи справді Кайлі Дженнер вагітна від актора Тімоті Шаламе. Також ми розповідали, що сина голлівудського актора Ніколаса Кейджа підозрюють у побитті власної матері.

скандал
Кайлі Дженнер
Met Gala
закордонні зірки

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