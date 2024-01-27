Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Хлои Кардашьян показала стройную фигуру в крохотном бикини Gucci и искусственной шубе позирует на снегу. 39-летняя звезда реалити-шоу сделала фото во время семейного отдыха в Аспене.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда примеряла черную шапку из искусственного меха от дизайнера Тайлера Ламберта с черно-белой шубой, спавшей на плечи. Дополнила образ высокими черными сапогами из овечьей кожи.

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Поклонники Хлои засыпали ее комплиментами. "Горячая, растопит снег", — комментирует один из подписчиков.

Хлои каталась на лыжах в Аспене, штат Колорадо, со своими сестрами Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Хлои раскрыла один из секретов своей невероятной фигуры в блоге для Poosh Кортни Кардашьян.

"Чрезвычайно важно питать свое тело после тренировки", — сказала Хлои, имея в виду добавки, которые она использует в своих коктейлях смузи. — Это основа моих напитков до и после тренировки. Это зависит только от того, какое у меня настроение в этот день".

В прошлом году звезда обеспокоила родных своим резким похудением. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

Хлои удалили опухоль из щеки. По словам знаменитости, неизвестно, была ли она доброкачественной.

"Она постоянно в стрессе, именно поэтому так похудела", — убеждена сестра Хлои Кендалл.

Напомним, Сальма Хайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.