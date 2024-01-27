Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах arrow

Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах

27 января 2024 14:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Хлои Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в снегах
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Хлои Кардашьян показала стройную фигуру в крохотном бикини Gucci и искусственной шубе позирует на снегу. 39-летняя звезда реалити-шоу сделала фото во время семейного отдыха в Аспене.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Хлои Кардашьян оголилась в горах

Звезда примеряла черную шапку из искусственного меха от дизайнера Тайлера Ламберта с черно-белой шубой, спавшей на плечи. Дополнила образ высокими черными сапогами из овечьей кожи.

 

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Поклонники Хлои засыпали ее комплиментами. "Горячая, растопит снег", — комментирует один из подписчиков.

Хлои каталась на лыжах в Аспене, штат Колорадо, со своими сестрами Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Хлои раскрыла один из секретов своей невероятной фигуры в блоге для Poosh Кортни Кардашьян.

"Чрезвычайно важно питать свое тело после тренировки", — сказала Хлои, имея в виду добавки, которые она использует в своих коктейлях смузи. — Это основа моих напитков до и после тренировки. Это зависит только от того, какое у меня настроение в этот день".

В прошлом году звезда обеспокоила родных своим резким похудением. Хлои, по словам близких, почти не спит и находится в постоянном напряжении.

Хлои удалили опухоль из щеки. По словам знаменитости, неизвестно, была ли она доброкачественной.

"Она постоянно в стрессе, именно поэтому так похудела", — убеждена сестра Хлои Кендалл.

Напомним, Сальма Хайек произвела фурор в сети обнаженной фотосессией.

Ранее Ким Кардашьян поздравила дочь с днем рождения.

фото
Хлои Кардашьян
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме