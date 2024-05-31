Олена Апчел доєдналася до лав ЗСУ — деталі

Українська режисерка і сценаристка Олена Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Відома українська режисерка, драматургиня та волонтерка Олена Апчел наважилася на рішучий крок. Сценаристка добровільно доєдналася до лав Збройних Сил України заради майбутнього своєї країни.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

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Режисерка повідомила своїй аудиторії про рішення стати на захист своєї країни. Апчел більше чотирьох років мешкала у Польщі, однак весь час після початку повномасштабного вторгнення РФ допомагала закривати потреби наших військових та передавала усе необхідне з-за кордону.

Українська режисерка і сценаристка Олена Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Пів року тому режисерка повернулася в Україну і продовжила допомагати війську. Апчел вважає, що повинна стати частиною українців, які боряться за майбутнє України, хоча і зізнається, що таке рішення їй далося непросто.

Вона додала, що пішла у військо не заради політиків чи депутатів, а заради власного майбутнього, яке вона зможе побудувати у незалежній від Росії країні.

"Пишаюся своїми новими побратимами і посестрами. Легко не буде, але я свідомо вибираю цей шлях, бо хочу додому в Крим і на Донеччину, хочу, щоб Харків вистояв, хочу щоб вистояли Дніпро і Запоріжжя, хочу відбудовувати Волноваху і Маріуполь, хочу, щоб всі наші люди в усіх містах були захищені. А для цього треба боротися", — йдеться у дописі.

Публікація режисерки Олени Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Нагадаємо, український актор Юрій Феліпенко, який зіграв у серіалі "Обіцянка Богу", мобілізувався до війська та склав присягу. А також раніше шоком для української і світової інтелігенції стало рішення письменника Сергія Жадана вступити до батальйону "Хартія" — Тімоті Снайдер засудив його рішення.