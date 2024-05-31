Елена Апчел присоединилась к рядам ВСУ.

Украинский режиссер и сценарист Елена Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Известный украинский режиссер, драматург и волонтер Елена Апчел решилась на смелый шаг. Сценарист добровольно присоединилась к рядам Вооруженных Сил Украины ради будущего своей страны.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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Режиссер сообщила своей аудитории о решении встать на защиту своей страны. Апчел больше четырех лет проживала в Польше, однако все время после начала полномасштабного вторжения РФ помогала закрывать потребности наших военных и передавала все необходимое из-за границы.

Украинский режиссер и сценарист Елена Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Полгода назад режиссер вернулась в Украину и продолжила помогать войску. Апчел считает, что должна стать частью украинцев, которые борются за будущее Украины, хотя признается, что такое решение ей далось непросто.

Она добавила, что пошла в армию не ради политиков или депутатов, а ради собственного будущего, которое сможет построить в независимой от России стране.

"Горжусь своими новыми собратьями и посестрами. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и в Донецкую область, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу восстанавливать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены. А для этого надо бороться", — говорится в публикации.

Публикация режиссера Елены Апчел. Фото: facebook.com/olena.apchel/

Напомним, украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в сериале "Обещание Богу", мобилизовался в армию и принял присягу. А также ранее шоком для украинской и мировой интеллигенции стало решение писателя Сергея Жадана вступить в батальон "Хартия" — Тимоти Снайдер осудил его решение.