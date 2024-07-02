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Хочу знати її секрет — прихильники шоковані неймовірним схудненням Агілери

2 липня 2024 07:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Прихильники шоковані неймовірним схудненням Агілери
Співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачку Крістіну Агілеру знову обговорюють у мережі через її різке схуднення. Коментатори підозрюють, що зірка користується препаратом для діабетиків.

Про це свідчить допис співачки у її соціальній мережі.

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Приводом для чергової хвилі критики стало нове відео Крістіни Агілери, яке було зроблено на заході Dolce & Gabbana. У ньому вона в рожевій сукні і, як здалося фоловерам, має стрункіший вигляд, ніж будь-коли в житті. У коментарях деякі цікавилися, що трапилося із її фігурою, на що багато хто відповів просто: препарати для схуднення. "Пластична хірургія та препарати", "Хочу знати її секрет", "Куди поділась її вага?" — коментують прихильники.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

 

Обговорювати різке схуднення зірки стали після того, як вона виступила у Мехіко.

Сама зірка ніколи не коментувала використання препарату і стверджує, що змогла скинути вагу завдяки правильному харчуванню та тренуванням. Багато зірок приховують факт вживання препарату, оскільки часто стикаються з критикою. Так, Опра Уїнфрі довго розповідала, як дотримується здорового способу життя заради постаті, а потім зізналася, що скинути вагу допоміг саме препарат.

Медикаменти спочатку були розроблені для пацієнтів з цукровим діабетом, але одним із його побічних ефектів стало сильне зниження апетиту, через який люди, які його використовували, швидко втрачали вагу. Тоді препарат стали використовувати не тільки люди, які страждають на діабет, а й ті, хто просто хотів схуднути.

Нагадаємо, стало відомо, якою є дієта Ашера. А раніше Крістіна Агілера знялась у рекламі товарів для дорослих.

Крістіна Агілера закордонні зірки схуднення зірки

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