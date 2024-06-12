Опра Вінфрі потрапила до лікарні після вживання препаратів для схуднення
Ведуча Опра Вінфрі нещодавно була госпіталізована через проблеми зі шлунком. Про поганий стан Опри розповіла її найкраща подруга Гейл Кінг.
Про це пише Daily Mail.
Опра Вінфрі потрапила до лікарні
69-річна Гейл зробила відверте зізнання, це сталося через п’ять місяців після того, як Вінфрі заявила, що вживала препарати для схуднення.
"У неї була якась хвороба шлунка...шлунковий грип, нудота та діарея. Я не буду надто відвертою. Але, зрозуміло, вона опинилася в лікарні зі зневодненням, їй зробили крапельницю, так що це було дуже серйозно", — продовжила Кінг.
Коли її запитали про поточний стан здоров'я Опри, Гейл відповіла: "З нею все буде добре".
Опра, чия вага, як відомо, коливалася протягом багатьох років, нещодавно потрапила в заголовки про людей, які вживають препарати для схуднення.
"Це дуже особиста тема для мене і для сотень мільйонів людей по всьому світу, які роками боролися з вагою та ожирінням", — говорить зірка.
Протягом десятиліть Опра відверто розповідала своїм шанувальникам про різні кроки, які вона зробила, щоб скинути кілограми.
Минулого року її переслідували чутки, що вона приймала ліки від діабету, які стали популярним хітом серед тих, хто намагається схуднути.
Опра зізналася в грудні, що змирилася і почала приймати ліки для схуднення – після того, як раніше відчувала, що їй доводиться покладатися на власну "силу волі", щоб досягти бажаної фігури.
Коли в 2021 році вона перенесла операцію на коліні, її фізична реабілітація допомогла їй розвинути низку здорових звичок, які допомогли їй спалювати жир.
"Після операції на коліні я почала ходити в походи і долати нові дистанції щотижня. Зрештою я могла би проходити від трьох до п’яти миль щодня, а у вихідні — 10 миль прямо вгору. Я почувалася сильнішою, бадьорішою та живішою, ніж почувалася за останні роки. Мій останній прийом їжі о 4:00 вечора і використовую принципи підрахунку балів Weight Watchers", — додала телевізійна ікона, яка на той момент все ще входила до ради директорів Weight Watchers.
Що стосується ліків, вона сказала: "Я знала про ліки, але відчувала, що маю довести, що маю для цього силу волі. Тепер я більше не відчуваю себе таким".
Нагадаємо, Крістіна Агілер похизувалась схудлою фігурою. А раніше Лана Дель Ре вразила схудненням.
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