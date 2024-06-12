Опра Вінфрі потрапила до лікарні після вживання препаратів для схуднення

Ведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Ведуча Опра Вінфрі нещодавно була госпіталізована через проблеми зі шлунком. Про поганий стан Опри розповіла її найкраща подруга Гейл Кінг.

Про це пише Daily Mail.

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69-річна Гейл зробила відверте зізнання, це сталося через п’ять місяців після того, як Вінфрі заявила, що вживала препарати для схуднення.

Ведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

"У неї була якась хвороба шлунка...шлунковий грип, нудота та діарея. Я не буду надто відвертою. Але, зрозуміло, вона опинилася в лікарні зі зневодненням, їй зробили крапельницю, так що це було дуже серйозно", — продовжила Кінг.

Коли її запитали про поточний стан здоров'я Опри, Гейл відповіла: "З нею все буде добре".

Ведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Опра, чия вага, як відомо, коливалася протягом багатьох років, нещодавно потрапила в заголовки про людей, які вживають препарати для схуднення.

"Це дуже особиста тема для мене і для сотень мільйонів людей по всьому світу, які роками боролися з вагою та ожирінням", — говорить зірка.

Протягом десятиліть Опра відверто розповідала своїм шанувальникам про різні кроки, які вона зробила, щоб скинути кілограми.

Ведуча Опра Вінфрі. Фото: Reuters

Минулого року її переслідували чутки, що вона приймала ліки від діабету, які стали популярним хітом серед тих, хто намагається схуднути.

Опра зізналася в грудні, що змирилася і почала приймати ліки для схуднення – після того, як раніше відчувала, що їй доводиться покладатися на власну "силу волі", щоб досягти бажаної фігури.

Коли в 2021 році вона перенесла операцію на коліні, її фізична реабілітація допомогла їй розвинути низку здорових звичок, які допомогли їй спалювати жир.

"Після операції на коліні я почала ходити в походи і долати нові дистанції щотижня. Зрештою я могла би проходити від трьох до п’яти миль щодня, а у вихідні — 10 миль прямо вгору. Я почувалася сильнішою, бадьорішою та живішою, ніж почувалася за останні роки. Мій останній прийом їжі о 4:00 вечора і використовую принципи підрахунку балів Weight Watchers", — додала телевізійна ікона, яка на той момент все ще входила до ради директорів Weight Watchers.

Що стосується ліків, вона сказала: "Я знала про ліки, але відчувала, що маю довести, що маю для цього силу волі. Тепер я більше не відчуваю себе таким".

Нагадаємо, Крістіна Агілер похизувалась схудлою фігурою. А раніше Лана Дель Ре вразила схудненням.