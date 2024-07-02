Поклонники шокированы невероятным похудением Агилеры

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певицу Кристину Агилеру снова обсуждают в сети из-за ее резкого похудения. Комментаторы подозревают, что звезда пользуется препаратом для диабетиков.

Об этом свидетельствует публикация певицы в ее социальной сети.

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Поводом для очередной волны критики стало новое видео Кристины Агилеры, сделанное на мероприятии Dolce & Gabbana. В нем она в розовом платье и выглядит, как показалось фолловерам, стройнее, чем когда-либо в жизни. В комментариях некоторые интересовались, что случилось с ее фигурой, на что многие ответили просто: препараты для похудения. "Пластическая хирургия и препараты", "Хочу знать ее секрет", "Куда делся ее вес?", — комментируют поклонники.

Обсуждать резкое похудение звезды стали после того, как она выступила в Мехико.

Сама звезда никогда не комментировала использование препарата и утверждает, что смогла сбросить вес благодаря правильному питанию и тренировкам. Многие звезды скрывают факт употребления препарата, поскольку часто сталкиваются с критикой. Так, Опра Уинфри долго рассказывала, как следует здоровому образу жизни ради фигуры, а потом призналась, что сбросить вес помог именно препарат.

Медикаменты изначально были разработаны для пациентов с сахарным диабетом, но одним из его побочных эффектов стало сильное снижение аппетита, из-за которого использовавшие его люди быстро теряли вес. Тогда препарат стали использовать не только люди, страдающие диабетом, но и те, кто просто хотел похудеть.

Напомним, стало известно диете Ашера. А раньше Кристина Агилера снялась в рекламе товаров для взрослых.