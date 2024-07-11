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Хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева впервые стали родителями

11 июля 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Хореограф Евгений Кот впервые стал папой — відео
Украинский хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева. Фото: instagram.com/kot_jenya/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, танцовщица и блогер Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Супруги будут воспитывать дочь.

Об этом хореограф сообщил на своей странице в Instagram.

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Евгений поделился с поклонниками трогательными кадрами из роддома. Он нежно целует жену, которая на руках держит младенца. Танцовщик сообщил, что 10 июля на свет появилась его дочь.

"Наша принцесса родилась", — лаконично подписал чувственное видео он.

Влюбленные поженились в 2019 году. Супруги узнали о беременности еще в начале ноября. Они долго мечтали о ребенке, поэтому Наталья не поверила своим глазам и сделала сразу три теста на беременность.

Напомним, актриса Марго Робби впервые станет мамой. А также Джастин Бибер зачаровал нежностями с беременной женой.

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