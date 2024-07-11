Хореограф Евгений Кот впервые стал папой — відео

Хореограф Евгений Кот и танцовщица Наталья Татаринцева впервые стали родителями
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, танцовщица и блогер Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Супруги будут воспитывать дочь.
Об этом хореограф сообщил на своей странице в Instagram.
Евгений Кот стал папой
Евгений поделился с поклонниками трогательными кадрами из роддома. Он нежно целует жену, которая на руках держит младенца. Танцовщик сообщил, что 10 июля на свет появилась его дочь.
"Наша принцесса родилась", — лаконично подписал чувственное видео он.
Влюбленные поженились в 2019 году. Супруги узнали о беременности еще в начале ноября. Они долго мечтали о ребенке, поэтому Наталья не поверила своим глазам и сделала сразу три теста на беременность.
Напомним, актриса Марго Робби впервые станет мамой. А также Джастин Бибер зачаровал нежностями с беременной женой.
Читайте Новини.LIVE!