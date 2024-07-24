Каменських обірвала зв'язки з хрещеною Аллою Кудлай — коментар з перших вуст народної артистки

Народна артистка України Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка і народна артистка, а також хрещена мама Насті Каменських Алла Кудлай дала відверте інтерв’ю. У ньому знаменита виконавиця зізналася, що вона думає про російський контент своєї похресниці та чи спілкується вона з нею під час війни.

Про це Алла Кудлай розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.

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Відомо, що народна артистка України Алла Кудлай похрестила співачку Настю Каменських. Днями в інтерв’ю артистка розповіла, що вона думає про те, що її похресниця продовжує співати російською, попри повномасштабне вторгнення в Україні.

Не можна проігнорувати і той факт, що Алла Кудлай з образою відповіла, чи спілкується вона зараз із Настею Каменських.

Інтерв'ю з Аллою Кудлай. Фото: скриншот з YouTube

Проте, в обох випадках народна артистка України відмовилася давати коментарі, але розповіла, чи спілкується вона з мамою Насті Каменських.

"А можна я на це не відповідатиму? Це її особиста справа. Для мене це болюче питання, яка різниця? З Лідою ми інколи спілкуємося", — заявила Алла Кудлай.

Російський контент Насті Каменських

З початком повномасштабного вторгнення багато українських зірок відмовилися від своїх російських пісень або переклали їх українською. Але Настя Каменських продовжила співати російською, заявивши в інтерв’ю, що в цьому "немає нічого кримінального".

Інтерв'ю зі співачкою Настею Каменських. Фото: скриншот з YouTube

"У мене україномовна програма, у мене є пісні російською мовою, звичайно, я їх виконуватиму для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Це моя історія, я не бачу в цьому нічого такого кримінального", — заявила Настя Каменських.

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