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Хрещена Насті Каменських припинила спілкування зі співачкою під час війни

24 липня 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Каменських обірвала зв'язки з хрещеною Аллою Кудлай — коментар з перших вуст народної артистки
Народна артистка України Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома співачка і народна артистка, а також хрещена мама Насті Каменських Алла Кудлай дала відверте інтерв’ю. У ньому знаменита виконавиця зізналася, що вона думає про російський контент своєї похресниці та чи спілкується вона з нею під час війни.

Про це Алла Кудлай розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк на її каналі в YouTube.

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Алла Кудлай про свою похресницю Настю Каменських

Відомо, що народна артистка України Алла Кудлай похрестила співачку Настю Каменських. Днями в інтерв’ю артистка розповіла, що вона думає про те, що її похресниця продовжує співати російською, попри повномасштабне вторгнення в Україні.

Не можна проігнорувати і той факт, що Алла Кудлай з образою відповіла, чи спілкується вона зараз із Настею Каменських.

Интервью с Аллой Кудлай
Інтерв'ю з Аллою Кудлай. Фото: скриншот з YouTube

Проте, в обох випадках народна артистка України відмовилася давати коментарі, але розповіла, чи спілкується вона з мамою Насті Каменських.

"А можна я на це не відповідатиму? Це її особиста справа. Для мене це болюче питання, яка різниця? З Лідою ми інколи спілкуємося", — заявила Алла Кудлай.

Російський контент Насті Каменських

З початком повномасштабного вторгнення багато українських зірок відмовилися від своїх російських пісень або переклали їх українською. Але Настя Каменських продовжила співати російською, заявивши в інтерв’ю, що в цьому "немає нічого кримінального".

Интервью с певицей Настей Каменских
Інтерв'ю зі співачкою Настею Каменських. Фото: скриншот з YouTube

"У мене україномовна програма, у мене є пісні російською мовою, звичайно, я їх виконуватиму для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Це моя історія, я не бачу в цьому нічого такого кримінального", — заявила Настя Каменських.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Настя Каменських вперше зізналася, чи робила собі пластичні операції. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Настя Каменських пройшлася київським метром. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Настя Каменських зізналася, чи дійсно вона розлучилася з Потапом. 

Настя Каменських шоу-бізнес українські зірки Алла Кудлай

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