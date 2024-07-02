Співачка Настя Каменських розповіла про свої секрети краси

Українська співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/

Відома українська співачка, акторка і телеведуча Настя Каменських поділилася порадами, які допомагають їй гарно виглядати. Зірка зізналася, чи робила собі ін'єкції краси та чи зверталася до пластичних хірургів.

Про це вона розповіла в коментарі для РБК-Україна.

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Співачка розповіла про те, що чудово виглядає не завдяки "уколам краси" і пластичним хірургам. Зірка ретельно доглядає за своєю шкірою обличчя та дотримується рекомендацій свого косметолога.

"Мій ранковий догляд складається з декількох етапів, а саме: очищення, тонізування, зволоження. Спочатку я вмиваюсь крем-пінкою, після чого наношу два тоніки. Один із них з легким ефектом пілінгу. Інший нейтралізуючий", — поділилася вона.

Українська співачка Настя Каменських без макіяжу. Фото: instagram.com/kamenskux/

Українська співачка Настя Каменських без тіней та тонального крему. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка не виходить на вулицю без нанесеного на обличчя сонцезахисного крему та намагається захищати одягом тіло від сонячних променів. Раз на тиждень зірка відвідує косметолога, робить пілінги для обличчя та знімає набряки масажем.

Зірка виступає за природну красу і впевнена, що найбільше на нашу зовнішність впливає якісний сон. Вона радить українцям засинати до опівночі.

"Якщо ви докладете зусиль і хоча б два-три тижні поспіль будете лягати саме в цей час, вас просто вразить те, як зміниться не тільки ваш зовнішній вигляд, а і самопочуття. Також важливо пити багато води. І мінімізувати цукор та сіль хоча б напередодні дня, коли вам дуже потрібно максимально гарно виглядати", — додала Каменських.

Нагадаємо, що Настя Каменських повернулась в Україну і провела ревізію в метрополітені. А також артистка пояснила, чому продовжує співати російською мовою.