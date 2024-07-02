Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Настя Каменських вперше розповіла, чи зверталась до пластичних хірургів та чи колола ін'єкції arrow

Настя Каменських вперше розповіла, чи зверталась до пластичних хірургів та чи колола ін'єкції

2 липня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Настя Каменських розповіла про свої секрети краси
Українська співачка Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка, акторка і телеведуча Настя Каменських поділилася порадами, які допомагають їй гарно виглядати. Зірка зізналася, чи робила собі ін'єкції краси та чи зверталася до пластичних хірургів.

Про це вона розповіла в коментарі для РБК-Україна.

Читайте також:

Настя Каменських про зміни у зовнішності

Співачка розповіла про те, що чудово виглядає не завдяки "уколам краси" і пластичним хірургам. Зірка ретельно доглядає за своєю шкірою обличчя та дотримується рекомендацій свого косметолога.

"Мій ранковий догляд складається з декількох етапів, а саме: очищення, тонізування, зволоження. Спочатку я вмиваюсь крем-пінкою, після чого наношу два тоніки. Один із них з легким ефектом пілінгу. Інший нейтралізуючий", — поділилася вона.

Настя Каменських проти "уколів краси"
Українська співачка Настя Каменських без макіяжу. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменських зізналася, чи змінювала зовнішність
Українська співачка Настя Каменських без тіней та тонального крему. Фото: instagram.com/kamenskux/

Співачка не виходить на вулицю без нанесеного на обличчя сонцезахисного крему та намагається захищати одягом тіло від сонячних променів. Раз на тиждень зірка відвідує косметолога, робить пілінги для обличчя та знімає набряки масажем.

Зірка виступає за природну красу і впевнена, що найбільше на нашу зовнішність впливає якісний сон. Вона радить українцям засинати до опівночі.

"Якщо ви докладете зусиль і хоча б два-три тижні поспіль будете лягати саме в цей час, вас просто вразить те, як зміниться не тільки ваш зовнішній вигляд, а і самопочуття. Також важливо пити багато води. І мінімізувати цукор та сіль хоча б напередодні дня, коли вам дуже потрібно максимально гарно виглядати", — додала Каменських.

Нагадаємо, що Настя Каменських повернулась в Україну і провела ревізію в метрополітені. А також артистка пояснила, чому продовжує співати російською мовою.

Настя Каменських косметика пластична хірургія українські зірки Секрети краса косметолог догляд

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо