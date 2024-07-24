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Крестная Насти Каменских прекратила общение с певицей во время войны

24 июля 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Каменских оборвала связи с крестной Аллой Кудлай — комментарий с первых уст народной артистки
Народная артистка Украины Алла Кудлай на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известная певица и народная артистка, а также крестная мама Насти Каменских Алла Кудлай дала откровенное интервью. В нем знаменитая исполнительница призналась, что она думает о российском контенте своей крестницы и общается ли она с ней во время войны.

Об этом Алла Кудлай рассказала в интервью Алине Доротюк на ее канале в YouTube.

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Известно, что народная артистка Украины Алла Кудлай покрестила певицу Настю Каменских. На днях в интервью артистка рассказала, что она думает о том, что ее крестница продолжает петь на русском, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Нельзя проигнорировать и тот факт, что Алла Кудлай с обидой ответила, общается ли она сейчас с Настей Каменских.

Интервью с Аллой Кудлай
Интервью с Аллой Кудлай. Фото: скриншот с YouTube

Однако, в обоих случаях народная артистка Украины отказалась давать комментарии, но рассказала, общается ли она с мамой Насти Каменских.

"А можно я на это не отвечать? Это ее личное дело. Для меня это болезненный вопрос, какая разница? С Лидой мы иногда общаемся", — заявила Алла Кудлай.

Российский контент Насти Каменских

С началом полномасштабного вторжения многие украинские звезды отказались от своих российских песен или перевели их на украинский. Но Настя Каменских продолжила петь на русском, заявив в интервью, что в этом "нет ничего криминального".

Интервью с певицей Настей Каменских
Интервью с певицей Настей Каменских. Фото: скриншот с YouTube

"У меня украиноязычная программа, у меня есть песни на русском языке, конечно, я буду их исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Это моя история, я не вижу в этом ничего такого криминального", — заявила Настя Каменских.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Настя Каменских впервые призналась, делала ли себе пластические операции.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Настя Каменских прошлась по киевскому метро.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Настя Каменских призналась, действительно ли она развелась с Потапом.

Настя Каменских шоу-бизнес украинские звезды Алла Кудлай

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