Христина Соловій обурила українців словами про колишню назву Чорноморська

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Співачка Христина Соловій виступила в Чорноморську на музичному фестивалі "Виделкаfest". На заході зірка відзначилась неочікуваним висловлюванням на адресу старої назви міста.

Відео з концерту з'явилось у соціальній мережі одного з місцевих пабліків.

Читайте також:

Христина Соловій жорстко висловилась про колишню назву Чорноморська

Зірка під час виступу звернулася до людей за сценою, попросила не ображатися на неї, адже вона "з добром". Співачка спитала в аудиторії, як називалося їх місто до перейменування. "Іллічівськ", — відповіли слухачі. Місто отримало назву Чорноморськ у процесі декомунізації у 2016 році. Після цього артистка перепитала в них, чи подобалася їм назва.

"Повна ху*ня", — прокоментувала Соловій.

Після цього Христина попросила людей гучно прокричати "Чорноморськ", "так, щоб ру*ня почула".

У коментарях до відео більшість зазначила, що артистка не мала так жорстко висловлюватися.

"До чого цей мат зі сцени?", "Русня не почула, а ми, коренні мешканці — почули і це не приємно!", "У залі були діти", — коментують у мережі.

У мережі прокоментули нецензурний вислів Христини Соловій зі сцени. Фото: instagram.com/chornomorsk/

Нагадаємо, Женя Галич пригадав побачення із Христиною Соловій. А раніше ми писали, що Соловій зізналася, кому присвятила пісню "Камертон".