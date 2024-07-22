Христина Соловій винна Святославу Вакарчуку майже 30 тисяч доларів

Українська співачка Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця Христина Соловій розповіла, як соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук декілька років тому дав їй величезну суму грошей. Артистка зізналася, за що вона тепер винна співаку майже 30 тисяч доларів, і розповіла, чи поверне вона ці гроші.

Про це Христина Соловій розповіла в інтерв’ю каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Христина Соловій про борг Святославу Вакарчуку

Українська співачка зізналася, що заборгувала лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку величезну суму грошей в розмірі 27 тисяч доларів з моменту, коли вона була під його продюсуванням. Вона розповіла, на що саме артист давав їй такі гроші, і наголосила, що обов’язково віддасть йому.

"Це мій борг… Ні для кого не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням і, умовно кажучи, кошти, які я використовувала на свою творчість, а саме — кліпи, записи пісень, — це сума, яку я йому винна. Це не є вимога віддати впродовж короткотривалого періоду. В мене теж немає стільки грошей, якщо всі думають, що я стільки заробляю. Я думаю, що я вчасно впораюсь з цим", — говорить Христина Соловій.

Інтерв'ю з Христиною Соловій. Фото: скриншот з YouTube

Водночас, співачка подякувала Святославу за те, що він дав їй такі гроші, однак, заявила, що він не дуже спілкувався з нею, коли був її продюсером.

"Я дуже вдячна йому, що в мене була така можливість… Я хотіла від нього набагато більше, я хотіла, щоб він більше вмикався в творчий процес і якось комунікував зі мною. А потім це перейшло в якийсь кредит для мене", — також додала українська співачка.

Христина Соловій під продюсуванням Святослава Вакарчука

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук десять років поспіль продюсував співачку Христину Соловій, а восени минулого року їхня співпраця завершилася. Артистка пояснила, через що саме вона розірвала контракт з продюсером.

Святослав Вакарчук з Христиною Соловій на концерті. Фото: Instagram Христини Соловій

"Скандалів не було. Зараз мені некомфортно говорити, бо Святослав — закрита людина. Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну. Думаю, що це було від мене, на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи", а хочу шукати себе. Думаю, це його образило", — вважає Христина Соловій.

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