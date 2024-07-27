Кристина Соловой возмутила украинцев словами о былом названии Черноморска

Христина Соловий возмутила украинцев жесткой речью о бывшем названии Черноморска
Певица Христина Соловий в Киеве, выступила в Черноморске на музыкальном фестивале "Виделкаfest". На мероприятии звезда отметилась неожиданным высказыванием в адрес старого названия города.
Видео с концерта появилось в социальной сети одного из местных пабликов.
Христина Соловий жестко высказалась о прежнем названии Черноморска
Звезда во время выступления обратилась к людям под сценой и попросила не обижаться на нее, ведь она "с добром". Певица спросила у аудитории, как назывался их город до переименования. "Ильичевск", — ответили слушатели. Город получил название Черноморск в процессе декоммунизации в 2016 году. После этого артистка переспросила у них, нравилось ли им название.
"Полная ху*ня", — прокомментировала Соловой.
После этого Кристина попросила людей громко прокричать "Черноморск", "так, чтобы ру*ня услышала".
В комментариях к видео большинство отметило, что артистка не должна была так жестко высказываться.
"К чему этот мат со сцены?", "Русня не услышала, а мы, коренные жители — услышали и это не приятно!", "В зале были дети", — комментируют в сети.
Напомним, Женя Галич вспомнил свидание с Христиной Соловий. А раньше мы писали, что Соловий призналась, кому посвятила песню "Камертон".
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