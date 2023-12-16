Христина Соловий выпустила альбом колядок "Рождественские сны"

Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/

Украинская певица Христина Соловий записала миниальбом народных песен к новогодним праздникам. "Рождественские сны" — это четыре аутентичные колядки и щедривки в ее исполнении.

Об этом звезда сообщила в соцсетях.

Читайте также:

Соловий не верила, что альбом выйдет

В канун Рождества Христина Соловий порадовала своих поклонников новым миниальбомом. Певица выпустила "Рождественские сны". Это сочетание подлинных народных песен и современного звучания.

Выход альбома стал новостью не только для украинцев, но и самой исполнительницы. Она не ожидала, что успеет выпустить песни.

"Этого релиза не должно быть по разным причинам. Но то, что мне все-таки удалось, несмотря ни на что, его записать и выдать — мое маленькое рождественское чудо. Делюсь с вами "Рождественскими снами". Забирайте и грейтесь", — говорит Христина.

В альбом вошла песня "Маланка". Это композиция, которую принято исполнять во время обрядов этого праздника. Обычно украинцы переодеваются в разных персонажей и с песней обходят каждого хозяина. Таким образом они извещают людей о приходе нового года.

Кристина Соловой также записала колядку, созданную на основе стихов Богдана Игоря-Антоновича, "Родился Бог на санях". Эта композиция вобрала образы из народных песен гуцулов, лемков и бойков.

Еще две композиции зазвучали по-новому - давняя народная колядка "Ци дома дома белый молодец" и песня о рождении Христа "В зеленом леску".

Послушать рождественский альбом Христины Соловий можно на всех стриминговых платформах.

Напоминаем Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе

Раньше мы писали, что Потап пишет новую песню .