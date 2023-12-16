Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Христина Соловий выпустила альбом колядок "Рождественские сны" arrow

Христина Соловий выпустила альбом колядок "Рождественские сны"

16 декабря 2023 11:47
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Христина Соловий выпустила альбом колядок "Рождественские сны"
Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Христина Соловий записала миниальбом народных песен к новогодним праздникам. "Рождественские сны" — это четыре аутентичные колядки и щедривки в ее исполнении.

Об этом звезда сообщила в соцсетях.

Читайте также:

Соловий не верила, что альбом выйдет

В канун Рождества Христина Соловий порадовала своих поклонников новым миниальбомом. Певица выпустила "Рождественские сны". Это сочетание подлинных народных песен и современного звучания.

Выход альбома стал новостью не только для украинцев, но и самой исполнительницы. Она не ожидала, что успеет выпустить песни.

"Этого релиза не должно быть по разным причинам. Но то, что мне все-таки удалось, несмотря ни на что, его записать и выдать — мое маленькое рождественское чудо. Делюсь с вами "Рождественскими снами". Забирайте и грейтесь", — говорит Христина.

В альбом вошла песня "Маланка". Это композиция, которую принято исполнять во время обрядов этого праздника. Обычно украинцы переодеваются в разных персонажей и с песней обходят каждого хозяина. Таким образом они извещают людей о приходе нового года.

Кристина Соловой также записала колядку, созданную на основе стихов Богдана Игоря-Антоновича, "Родился Бог на санях". Эта композиция вобрала образы из народных песен гуцулов, лемков и бойков.

Еще две композиции зазвучали по-новому - давняя народная колядка "Ци дома дома белый молодец" и песня о рождении Христа "В зеленом леску".

Послушать рождественский альбом Христины Соловий можно на всех стриминговых платформах.

Напоминаем Дорофеева, Лачен и Кацурин зачитали рэп-сбор о пикапе

Раньше мы писали, что Потап пишет новую песню .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме