Хвора на рак зірка серіалу "Рятувальники Малібу" шкодує, що у 18 років збільшила груди
Американська акторка Ніколь Еггерт, найбільш відома за ролями Джеймі Пауелл у серіалі "Чарльз у відповіді" та Саммер у "Рятувальниках Малібу", має онкологію. У 52-річної зірки рак молочної залози.
Про це повідомляє видання Page Six.
Зірка "Рятувальники Малібу" хвора на рак
Напарниця Памели Андерсон по серіалу зізналась — вона шкодує про те, що лягла під ніж для збільшення грудей у 18 років, коли знімалася в популярному шоу. Хоча спочатку Ніколь думала, що серіал буде про старшокласників у Малібу.
"Я дивлюся на всіх цих молодих дівчат, які це роблять, і думаю: "Боже, залиш свої тіла в спокої". Це було дурне рішення", — зізналась Еггерт.
За словами зірки, вона не була ні фізично, ні морально готова зніматися щодня в крихітному купальнику. Втім, пішла на це свідомо заради популярності. Згодом Ніколь робила декілька операцій по зменшенню розміру грудей.
Цього місяця акторка виявила, що має крибриформну карциному другої стадії. Еггерт зізналася — вона чекає, коли потрапить в операційну, щоб видалити болючу шишку в її лівій груді та дізнатися, коли зможе почати хімієтерапію.
Актриса зізналася, що часто панікує, знаючи, що "рак зростає всередині неї з кожною секундою". Найважчою для неї є думка залишити своїх дочок: 25-річну Ділін і 12-річну Кіган.
Близька подруга Еггерт, Мінді Молінарі, створила для неї сторінку GoFundMe, щоб допомогти їй з майбутнім дорогим лікуванням. Власними фінансами зірка серіалу "Рятувальники Малібу" не зможе боротися з онкологією.
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