Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Хвора на рак зірка серіалу "Рятувальники Малібу" шкодує, що у 18 років збільшила груди arrow

Хвора на рак зірка серіалу "Рятувальники Малібу" шкодує, що у 18 років збільшила груди

28 січня 2024 09:43
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Хвора на рак зірка серіалу "Рятувальники Малібу" шкодує, що у 18 років збільшила груди
Акторки Ніколь Еггерт (ліворуч) та Памела Андерсон. Фото: People
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська акторка Ніколь Еггерт, найбільш відома за ролями Джеймі Пауелл у серіалі "Чарльз у відповіді" та Саммер у "Рятувальниках Малібу", має онкологію. У 52-річної зірки рак молочної залози. 

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Зірка "Рятувальники Малібу" хвора на рак

Напарниця Памели Андерсон по серіалу  зізналась — вона шкодує про те, що лягла під ніж для збільшення грудей у 18 років, коли знімалася в популярному шоу. Хоча спочатку Ніколь думала, що серіал буде про старшокласників у Малібу.

"Я дивлюся на всіх цих молодих дівчат, які це роблять, і думаю: "Боже, залиш свої тіла в спокої". Це було дурне рішення", — зізналась Еггерт.

Акторка Ніколь Еггерт в молодості. Фото: Parade

За словами зірки, вона не була ні фізично, ні морально готова зніматися щодня в крихітному купальнику. Втім, пішла на це свідомо заради популярності. Згодом Ніколь робила декілька операцій по зменшенню розміру грудей. 

Цього місяця акторка виявила, що має крибриформну карциному другої стадії. Еггерт зізналася — вона чекає, коли потрапить в операційну, щоб видалити болючу шишку в її лівій груді та дізнатися, коли зможе почати хімієтерапію. 

Актриса зізналася, що часто панікує, знаючи, що "рак зростає всередині неї з кожною секундою". Найважчою для неї є думка залишити своїх дочок: 25-річну Ділін і 12-річну Кіган.

Близька подруга Еггерт, Мінді Молінарі, створила для неї сторінку GoFundMe, щоб допомогти їй з майбутнім дорогим лікуванням. Власними фінансами зірка серіалу "Рятувальники Малібу" не зможе боротися з онкологією.

Акторка Ніколь Еггерт зараз. Фото: Hollywood Life

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" від Netflix опинилася в реанімації під час відпочинку. Також ми розповідали, що принц Вільям сам керував автомобілем, аби провідати Кейт Міддлтон в лікарні.

хвороба
закордонні зірки
акторка
онкологія
"Рятувальники Малібу"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі