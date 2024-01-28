Больная раком звезда сериала "Спасатели Малибу" сожалеет, что в 18 лет увеличила грудь

Актрисы Николь Эггерт (слева) и Памела Андерсон. Фото: People

У Американской актрисы Николь Эггерт, наиболее известной по ролям Джейми Пауэлл в сериале "Чарльз в ответе" и Саммер в "Спасателях Малибу", онкология. 52-летняя звезда больна раком молочной железы.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Напарница Памелы Андерсон по сериалу призналась — она сожалеет о том, что легла под нож для увеличения груди в 18 лет, когда снималась в популярном шоу. Хотя поначалу Николь думала, что сериал будет о старшеклассниках в Малибу.

"Я смотрю на всех этих молодых девушек, которые это делают, и думаю: "Боже, оставьте свои тела в покое". Это было глупое решение", — призналась Эггерт.

Актриса Николь Эггерт в молодости. Фото: Parade

По словам звезды, она не была ни физически, ни морально готова сниматься каждый день в крохотном купальнике. Впрочем, пошла на это заведомо ради популярности. Впоследствии Николь делала несколько операций по уменьшению размера груди.

В этом месяце актриса обнаружила, что у нее крибриформная карцинома второй стадии. Эггерт призналась — она ждет, когда попадет в операционную, чтобы удалить болезненную шишку в ее левой груди и узнать, когда сможет начать химиотерапию.

Актриса призналась, что часто паникует, зная, что "рак растет внутри нее с каждой секундой". Самым трудным для нее является мысль оставить своих дочерей: 25-летнюю Дилин и 12-летнюю Киган.

Близкая подруга Эггерт, Минди Молинари, создала для нее страницу GoFundMe, чтобы помочь ей с будущим дорогостоящим лечением. Собственными финансами звезда сериала "Спасатели Малибу" не сможет бороться с онкологией.

Актриса Николь Эггерт сейчас. Фото: Hollywood Life

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Эмили в Париже" от Netflix оказалась в реанимации во время отдыха. Также мы рассказывали, что принц Уильям сам управлял автомобилем, чтобы навестить Кейт Миддлтон в больнице.