Принц Вільям сам керував автомобілем, аби провідати Кейт Міддлтон в лікарні

Принц та принцеса Уельські, Вільям та Кейт. Фото: Reuters

Принцесу Уельську, Кейт Міддлтон, яка перебуває в одній з лондонських лікарень, відвідав її чоловік. Принц Вільям (є першим в черзі на британський престол) приїхав до медичного закладу на автомобілі у супроводі охорони.

Про це повідомляє видання HELLO.

Читайте також:

Принц Вільям провідав Кейт Міддлтон

42-річна невістка Чарльза III перебуває в лікарні після успішної операції на черевній порожнині. Там вона буде два тижні. Весь цей час про трьох дітей піклуватиметься саме принц Вільям. Він уже склав із себе виконання королівських обов’язків, поки Кейт не випишуть до палацу.

До госпіталю принц Вільям приїхав на автомобілі, яким сам керував. Він не ховався від папараці, але й не коментував госпіталізацію дружини. Поруч зі старшими сином Чарльза III був один з королівських охоронців. Позаду їхала ще одна автівка служби безпеки Кенсінгтонського палацу.

Принц Вільям за кермом авто. Фото: Reuters

Судячи з поточних медичних рекомендацій, Кейт Міддлтон не повернеться до виконання королівських обов'язків до Великодня, 31 березня. Кенсінгтонський палац надаватиме оновлення про прогрес одужання принцеси Уельської лише тоді, коли буде нова значна інформація.

Нагадаємо, раніше ми писали, що король Великої Британії Чарльз III ляже до лікарні через пухлину. Також ми розповідали, чому покійна Єлизавета II була розлючена на принца Гаррі.