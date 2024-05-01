Больной король Чарльз вернулся к работе и посетил онкологический центр

Король Чарльз с супругой королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз вернулся к исполнению королевских обязанностей. Начал он с посещения центра лечения онкологических заболеваний Macmillan Cancer Centre при больнице Университетского колледжа в Лондоне, ведь у Его Величества также недавно обнаружили рак, из-за чего он и временно перестал появляться на публике.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вместе со своей супругой, королевой Камиллой, британский монарх поздравил собравшихся возле центра подданных, после чего пообщался с врачами и пациентами медицинского учреждения. Отвечая на вопрос, он сказал, что его самочувствие вполне удовлетворительное: "Со мной все хорошо, спасибо, не так уж плохо. Когда тебе сообщают о диагнозе, это всегда немного шокирует, не правда ли?".

Король Чарльз с супругой королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз. Фото: Reuters

Король Чарльз с супругой королевой-консорт Камиллой. Фото: Reuters

Король Чарльз в клинике. Фото: Reuters

Чарлз продолжает проходить лечение, но врачи уже довольны достигнутым результатом, именно поэтому король может снова начать исполнять общественный долг. Общаясь с одной из пациенток, 63-летней Лесли Вудбридж, Чарльз сказал, что сразу после мероприятия он должен пройти очередной сеанс терапии.

Кейт Миддлтон перестала появляться на публике в конце прошлого года после операции на брюшной полости. Ее внезапное исчезновение с радаров породило множество теорий заговора, и в результате всеобщая паника заставила Кейт выступить с официальным заявлением, в котором она объявила о том, что у нее тоже обнаружили рак.

Напомним, король Чарльз наградил больную Кейт Миддлтон. А эксперт рассказал о влиянии Кейт Миддлтон.