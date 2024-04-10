Больной король Чарльз впервые отреагировал на новые деньги с собственным портретом

Король Чарльз с руководителем Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром Сарой Джон. Фото: Reuters

Британский король Чарльз впервые увидел свой портрет на новых банкнотах, которые поступят в обращение в июне. Управляющий Банком Англии Эндрю Бэйли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его изображением в Букингемском дворце. Теперь новый монарх будет присутствовать на банкнотах в пять, 10, 20 и 50 фунтов.

Об этом пишет BBC.

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Король, согласно традиции, в обязательном порядке получает первые экземпляры новых банкнот. Банкноты с изображением Чарльза будут использоваться со старыми, на которых изображена королева Елизавета II.

Король Чарльз с руководителем Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром Сарой Джон. Фото: Reuters

Новые банкноты с изображением короля Чарльза. Фото: Reuters

После того, как у короля диагностировали рак, он уже несколько месяцев практически не участвует в публичных мероприятиях. Однако Чарльз по-прежнему продолжает заниматься текущими государственными делами и проводить частные встречи.

Портрет царствующего монарха напечатан только на банкнотах, выпускаемых Банком Англии, тогда как на купюрах, отпечатанных в Шотландии, портрета королевы, а теперь и короля нет.

Исключение составляет специальная банкнота, выпущенная Королевским банком Шотландии к бриллиантовому юбилею Елизаветы II. Дизайн королю понравился: Чарльз сказал, что новые купюры смотрятся очень элегантно.

Король Чарльз с руководителем Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром Сарой Джон. Фото: Reuters

Портрет монарха был взят с фотографии, сделанной в 2013 году. В отличие от банкнот, выпущенных во время царствования Елизаветы II, король изображен без короны.

Это один из последних формальных этапов перехода к новому царствованию Чарльза: новые почтовые марки и монеты с его портретом уже находятся в обращении.

Банк Англии заявил, что новые банкноты будут выпускаться по мере того, как старые купюры с портретом Елизаветы II будут постепенно выходить из обращения.

Представители Банка говорят, что хотя банкноты появятся в обращении уже 5 июня, публика начнет замечать первые перемены только через несколько месяцев.

Первые банкноты с изображением короля были напечатаны еще в прошлом году, но нужно время, чтобы обновить автоматизированные системы приёма наличных, чтобы они смогли распознавать и новый дизайн.

Напомним, король Чарльз будет пускать туристов в замок, где провела последние дни королева Елизавета II. А эксперт по языку тела рассказал о реальных чувствах короля Чарольза во время праздничной службы.