Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кім Кардаш'ян без білизни прокаталася у броньованому авто майбутнього arrow

Кім Кардаш'ян без білизни прокаталася у броньованому авто майбутнього

10 червня 2024 09:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян без білизни прокаталася у броньованому авто майбутнього
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян виглядала неймовірно в боді з глибоким вирізом і шкіряних штанях, виходячи з Tesla Cybertruck після зустрічі в Лос-Анджелесі. 43-річна мільярдерка завершила свій шикарний образ парою чорних туфель на шпильці.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кім Кардаш’ян здивувала сміливим виходом

Зірка володіє Cybertruck і називає себе "крутою мамою" за те, що вона придбала футуристичний автомобіль компанії Ілона Маска. Пікап доступний у трьох різних комплектаціях за ціною від 60 990 до 99 990 доларів.

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

 

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com
Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

 

На фото видно задню частину та правий бік автомобіля з нержавіючої сталі. Автомобіль темно-сріблястого кольору може вмістити п’ятьох дорослих. Хоча це не найдорожчий з автомобілів Кім, Cybertruck є досить ексклюзивним, оскільки генеральний директор Ілон Маск раніше заявляв, що компанія буде продавати лише близько 200 000-250 000 одиниць на рік принаймні до 2025 року.

Раніше шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев".
Нагадаємо, ексчоловік Кім репер Каньє Вест з дружиною, за словами його колишньої асистентки, брав участь в оргії.

зірки
Кім Кардашян
закордонні зірки
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку