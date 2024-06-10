Кім Кардаш'ян без білизни прокаталася у броньованому авто майбутнього

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян виглядала неймовірно в боді з глибоким вирізом і шкіряних штанях, виходячи з Tesla Cybertruck після зустрічі в Лос-Анджелесі. 43-річна мільярдерка завершила свій шикарний образ парою чорних туфель на шпильці.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка володіє Cybertruck і називає себе "крутою мамою" за те, що вона придбала футуристичний автомобіль компанії Ілона Маска. Пікап доступний у трьох різних комплектаціях за ціною від 60 990 до 99 990 доларів.

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

Бізнеследі Кім Кардаш'ян. Фото: SplashNews.com

На фото видно задню частину та правий бік автомобіля з нержавіючої сталі. Автомобіль темно-сріблястого кольору може вмістити п’ятьох дорослих. Хоча це не найдорожчий з автомобілів Кім, Cybertruck є досить ексклюзивним, оскільки генеральний директор Ілон Маск раніше заявляв, що компанія буде продавати лише близько 200 000-250 000 одиниць на рік принаймні до 2025 року.

Раніше шанувальники розкритикували зірку реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, яка повторила образ своєї дочки Норт із виступу на концерті з нагоди 30-річчя мультфільму "Король Лев".

Нагадаємо, ексчоловік Кім репер Каньє Вест з дружиною, за словами його колишньої асистентки, брав участь в оргії.