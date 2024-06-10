Ким Кардашьян без белья прокатилась в бронированном авто будущего

Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выглядела невероятно в боди с глубоким вырезом и кожаных штанах, выходя из Tesla Cybertruck после встречи в Лос-Анджелесе. 43-летняя миллиардер завершила свой шикарный образ парой черных туфель на шпильке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда владеет Cybertruck и называет себя "крутой мамой" за то, что она приобрела футуристический автомобиль компании Илона Маска. Пикап доступен в трех разных комплектациях по цене от 60 990 до 99 990 долларов.

Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com

Бизнеследи Ким Кардашьян. Фото: SplashNews.com

Автомобиль из нержавеющей стали темно-серебристого цвета может вместить пятерых взрослых. Хотя это не самый дорогой из автомобилей Ким, Cybertruck достаточно эксклюзивен, поскольку генеральный директор Илон Маск ранее заявлял, что компания будет продавать лишь около 200 000-250 000 единиц в год по крайней мере до 2025 года.

Ранее поклонники раскритиковали звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, повторившую образ своей дочери Норт с выступления на концерте по случаю 30-летия мультфильма "Король Лев". Напомним, экс-муж Ким рэпер Канье Уэст с супругой, по словам его бывшей ассистентки, принимал участие в оргии.