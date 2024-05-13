Ким Кардашьян показала, какой ценой ей далась стройная талия в корсете на Met Gala 2024

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась одной из своих изнурительных спортивных тренировок после того, как вызвала беспокойство из-за своей очень стройной талии на Met Gala 2024. 43-летняя селебрити показала, как она поддерживает себя в форме.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фото основательница SKIMS надела черный спортивный бюстгальтер, а так же леггинсы в тон. Она занималась в приложении Rise App и пошутила, что не всегда выполняет указания тренера. Ким много лет занимается с личным тренером Сенадой Грекой.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ким покрасила волосы в блондинку на прошлой неделе с помощью парикмахера Криса Эпплтона, среди других клиентов которого Дженнифер Лопес и Ариана Гранде. Она с гордостью продемонстрировала новый образ на Met Gala, который она посетила в потрясающем наряде, разработанном Джоном Гальяно для Maison Margiela.

Ким призналась, что дыхание в затянутом корсете было "формой искусства" во время закулисного видео подготовки к Met Gala для Vogue.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Напомним, Ким Кардашьян поразила стильным выходом. А Зендея ошеломила сразу двумя платьями на красной дорожке.