Ким Кардашьян показала, какой ценой ей далась стройная талия в корсете на Met Gala 2024
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась одной из своих изнурительных спортивных тренировок после того, как вызвала беспокойство из-за своей очень стройной талии на Met Gala 2024. 43-летняя селебрити показала, как она поддерживает себя в форме.
Об этом пишет Daily Mail.
Ким Кардашьян удивила своей напряженной тренировкой
На фото основательница SKIMS надела черный спортивный бюстгальтер, а так же леггинсы в тон. Она занималась в приложении Rise App и пошутила, что не всегда выполняет указания тренера. Ким много лет занимается с личным тренером Сенадой Грекой.
Ким покрасила волосы в блондинку на прошлой неделе с помощью парикмахера Криса Эпплтона, среди других клиентов которого Дженнифер Лопес и Ариана Гранде. Она с гордостью продемонстрировала новый образ на Met Gala, который она посетила в потрясающем наряде, разработанном Джоном Гальяно для Maison Margiela.
Ким призналась, что дыхание в затянутом корсете было "формой искусства" во время закулисного видео подготовки к Met Gala для Vogue.
Напомним, Ким Кардашьян поразила стильным выходом. А Зендея ошеломила сразу двумя платьями на красной дорожке.
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