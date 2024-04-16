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Ким Кардашьян похвасталась выдающимися формами в маленьком бикини новой коллекции своего бренда

16 апреля 2024 08:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ким Кардашьян похвасталась выдающимися формами в малом купальнике из новой коллекции собственного бренда
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Звезда реаилити-шоу Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании новой коллекции купальников своего бренда Skims Swim. 43-летняя звезда реалити-шоу позировала фотографу Нику Найту.

Фото бизнесвуман опубликовала в своих социальных сетях.

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На кадрах Ким позирует в красных купальниках, а также бикини со змеиным принтом. Съемку стилизовала Карин Ройтфельд. Первая коллекция купальников Skims Swim вышла в 2022 году.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Ранее Ким Кардашьян поделилась фотографиями семейного отдыха на островах Теркс и Кайкос, где проводила время вместе с сестрами. Ким и Хлоя Кардашьян позировали в одинаковых купальниках со змеиным принтом.

Ким также дополнила образ ковбойской шляпой, сделав отсылку в новый альбом певицы Бейонсе Cowboy Carter. Ким подписала сообщение строкой из песни Бейонсе Texas Hold'Em: "Это не Техас".

Для рекламных кампаний бренда Ким Кардашьян позировали известные актрисы и певицы, в том числе звезда "Секса в большом городе" Ким Кэттролл, Нелли Фуртадо и многие другие. Ранее Ким запустила мужскую коллекцию Skims, лицом которой стала сама. Послами коллекции стали американский футболист Ник Босс, бразильский футболист Неймар и канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер.

Ранее дочь Ким и рэпера Канье Уэста Норт Уэст рассказала, что в будущем хочет заниматься искусством и управлять кампаниями своих родителей, специализирующихся на выпуске одежды. Среди них и марка нижнего белья.

Напомним, Ким засветила обольстительную фигуру на роскошном курорте.

Ким Кардашьян
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