Ким Кардашьян ошеломила неожиданным образом на съемках "Американской истории ужасов"

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews

Бизнесуман Ким Кардашьян снова пробует себя в актерской карьере. 43-летняя звезда реалити-шоу вернулась на телевидение для еще одного сезона "Американской истории ужасов".

Об этом пишет Daily Mail.

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Нуарный образ Ким Кардашьян

Сейчас звезда реалити-шоу снимается в последнем сезоне сериала в Нью-Йорке. Красавицу видели в нуарном образе — ее персонаж был одет в черную юбку довоенной эпохи и корсетный черный бархатный топ с горловиной и квадратными плечами. Длинные темные волосы основательницы Skims были уложены под оригинальный аксессуар. К головному убору были прикреплены черные крылья в стиле вороны. Единственным украшением образа был большой кулон в форме сердца бело-красного цвета.

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews

Ким появилась в двух эпизодах 12-го сезона "Американской истории ужасов" в роли Шион, властного пиарщика персонажа Эммы Робертс. Несколько критиков, включая USA Today и Variety, высоко оценили ее игру.

"Это не похоже на маленькую эпизодическую роль, это похоже на серьезную роль, которую я играю", — комментировала ранее роль звезда.

В 13 сезоне красотка сыграет роль "самого успешного адвоката по разводам в Лос-Анджелесе". "Американская история ужасов" была номинирована на премию People's Choice Award в категории "Научно-фантастическое/фэнтези-шоу года". Кардашьян была номинирована на звание "Звезда года в реалити-шоу", а "Семья Кардашьян" получила номинацию на звание "Риалити-шоу года".

За награду она соперничает со своей сестрой Хлои. Победитель премии People's Choice Awards будет объявлен 18 февраля.

Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.

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