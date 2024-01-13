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Ким Кардашьян ошеломила неожиданным образом на съемках "Американской истории ужасов"

13 января 2024 11:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Ким Кардашьян ошеломила неожиданным образом на съемках "Американской истории ужасов"
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бизнесуман Ким Кардашьян снова пробует себя в актерской карьере. 43-летняя звезда реалити-шоу вернулась на телевидение для еще одного сезона "Американской истории ужасов".

Об этом пишет Daily Mail.

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Нуарный образ Ким Кардашьян

Сейчас звезда реалити-шоу снимается в последнем сезоне сериала в Нью-Йорке. Красавицу видели в нуарном образе — ее персонаж был одет в черную юбку довоенной эпохи и корсетный черный бархатный топ с горловиной и квадратными плечами. Длинные темные волосы основательницы Skims были уложены под оригинальный аксессуар. К головному убору были прикреплены черные крылья в стиле вороны. Единственным украшением образа был большой кулон в форме сердца бело-красного цвета.

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews

 

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews
Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: SplashNews

Ким появилась в двух эпизодах 12-го сезона "Американской истории ужасов" в роли Шион, властного пиарщика персонажа Эммы Робертс. Несколько критиков, включая USA Today и Variety, высоко оценили ее игру.

"Это не похоже на маленькую эпизодическую роль, это похоже на серьезную роль, которую я играю", — комментировала ранее роль звезда.

В 13 сезоне красотка сыграет роль "самого успешного адвоката по разводам в Лос-Анджелесе". "Американская история ужасов" была номинирована на премию People's Choice Award в категории "Научно-фантастическое/фэнтези-шоу года". Кардашьян была номинирована на звание "Звезда года в реалити-шоу", а "Семья Кардашьян" получила номинацию на звание "Риалити-шоу года".

За награду она соперничает со своей сестрой Хлои. Победитель премии People's Choice Awards будет объявлен 18 февраля.

Напомним, рождественское фото Ким Кардашьян потролили за неудачный фотошоп.

Ранее супрег Кортни Кардашьян сделал новую татуировку на необычном месте.

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