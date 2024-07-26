Кім Кардаш'ян у чорному бікіні приміряла відвертий образ

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян влаштувала відверту фотосесію. На італійській віллі красуня знялась у чорному бікіні та накидці.

Відповідний допис з’явився у соціальній мережі знаменитості.

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Засновниця бренду SKIMS позувала у чорному купальнику і грайливо натякнула, що готова з’явитися на телевізійному реаліті-шоу "Острів кохання", підписавши пост: "Бомба щойно увійшла на віллу".

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у бікіні. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян в Італії. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян знялась у фотосесії у стилі реаліті-шоу. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян засвітила пікантні місця у відвертій фотосесії. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бомба — це учасниця, який потрапляє на віллу на острові кохання в шоу. Щоб залишитися, їй зазвичай доводиться спокушати когось із своїх партнерів.

Кім доповнила образ парою туфель на підборах, а красу підкреслила бронзовими тінями для повік, і нюдовою помадою.

Кім насолоджувалася своєю відпусткою в Європі, і на початку цього тижня вона та її сестра Хлої, відвідали концерт Андреа Бочеллі з нагоди 30-ї річниці його творчості в Театрі дель Сіленціо в Тоскані.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала підтягнуте тіло у спокусливому купальнику. А раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян вразила фотосесією в образі Мерилін Монро.