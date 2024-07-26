Ким Кардашьян в черном бикини примеряла откровенный образ

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию. На итальянской вилле красавица позировала в черном бикини и накидке.

Соответсвующий пост в социальной сети знаменитости.

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Основательница бренда SKIMS позировала в черном купальнике и игриво намекнула, что готова появиться на телевизионном реалити-шоу "Остров любви", подписав пост: "Бомба только что вошла на виллу".

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в бикини. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в Италии. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снялась в фотосессии в стиле реалити-шоу. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян засветилп пикантные места в откровенной фотосессии. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Бомба — это участница, который попадает на виллу на острове любви в шоу. Чтобы остаться, ей обычно приходится соблазнять кого-нибудь из своих партнеров.

Ким дополнила образ парой туфель на каблуке и подчеркнула красоту бронзовыми тенями для век, и нюдовой помадой.

Ким наслаждалась своим отпуском в Европе, и в начале этой недели она и ее сестра Хлои посетили концерт Андреа Бочелли по случаю 30-летия его творчества в Театре дель Силенцио в Тоскане.

Напомним, Дженнифер Лопес показала подтянутое тело в соблазнительном купальнике. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян поразила фотосессией в образе Мэрилин Монро.