Ким Кардашьян в черном бикини примеряла откровенный образ

Ким Кардашьян в черном бикини устроила соблазнительную фотосессию на роскошной вилле
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян устроила откровенную фотосессию. На итальянской вилле красавица позировала в черном бикини и накидке.
Соответсвующий пост в социальной сети знаменитости.
Ким Кардашьян засветила подтянутую фигуру
Основательница бренда SKIMS позировала в черном купальнике и игриво намекнула, что готова появиться на телевизионном реалити-шоу "Остров любви", подписав пост: "Бомба только что вошла на виллу".
Бомба — это участница, который попадает на виллу на острове любви в шоу. Чтобы остаться, ей обычно приходится соблазнять кого-нибудь из своих партнеров.
Ким дополнила образ парой туфель на каблуке и подчеркнула красоту бронзовыми тенями для век, и нюдовой помадой.
Ким наслаждалась своим отпуском в Европе, и в начале этой недели она и ее сестра Хлои посетили концерт Андреа Бочелли по случаю 30-летия его творчества в Театре дель Силенцио в Тоскане.
Напомним, Дженнифер Лопес показала подтянутое тело в соблазнительном купальнике. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян поразила фотосессией в образе Мэрилин Монро.
Читайте Новини.LIVE!