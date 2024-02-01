Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з епатажним колишнім чоловіком

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян і Каньє Вест зустрілися за вечерею в Nobu Malibu. 43-річна бізнесвуман насолоджувалася сімейною зустріччю з 46-річним репером та їхніми дітьми на званій вечері їхньої 10-річної доньки Норт Вест зі шкільними друзями.

Про це пише Daily Mail.

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Колишні чоловік з дружиною прибули з різницею в кілька хвилин, а нинішньої дружини Веста Б’янки Ченсорі ніде не було видно. Їхня старша донька Норт та її друзі одягли однакові великі сорочки з довгими рукавами Vultures, щоб відсвяткувати майбутній випуск альбому Ye Vultures.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест. Фото: BACKGRID

Донька Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. Фото: BACKGRID

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Кардаш'ян обрала стильний мікротоп у поєднанні з брюками з високою талією з велюру та хутром. Вона одягла довгий оксамитовий тренч та лаковані чоботи. Вест приміряв шкіряний бомбер у поєднанні з джинсами та черевиками без шнурівки. 24-разовий володар Греммі закрив обличчя панчішною маскою, яку він також одягнув, коли сідав у свій Range Rover.

Вест готується до випуску свого майбутнього спільного альбому з 41-річним Тай Долла $іном. Два артисти об’єднають зусилля як дует під назвою ¥$ і випустять свій дебютний студійний альбом Vultures наступного місяця.

Нагадаємо, Каньє Вест виставив на показ пікантне фото своєї скандальної дружини.

Раніше Каньє Вест після "голих фото" заборонив дружині користуватися соціальними мережами.