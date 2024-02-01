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Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з епатажним колишнім чоловіком

1 лютого 2024 08:33
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кім Кардаш'ян у мікротопі сходила на вечерю з епатажним колишнім чоловіком
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян і Каньє Вест зустрілися за вечерею в Nobu Malibu. 43-річна бізнесвуман насолоджувалася сімейною зустріччю з 46-річним репером та їхніми дітьми на званій вечері їхньої 10-річної доньки Норт Вест зі шкільними друзями.

Про це пише Daily Mail.

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Колишні чоловік з дружиною прибули з різницею в кілька хвилин, а нинішньої дружини Веста Б’янки Ченсорі ніде не було видно. Їхня старша донька Норт та її друзі одягли однакові великі сорочки з довгими рукавами Vultures, щоб відсвяткувати майбутній випуск альбому Ye Vultures.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

 

Репер Каньє Вест. Фото: BACKGRID
Репер Каньє Вест. Фото: BACKGRID

 

Донька Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. Фото: BACKGRID
Донька Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. Фото: BACKGRID

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: BACKGRID

Кардаш'ян обрала стильний мікротоп у поєднанні з брюками з високою талією з велюру та хутром. Вона одягла довгий оксамитовий тренч та лаковані чоботи. Вест приміряв шкіряний бомбер у поєднанні з джинсами та черевиками без шнурівки. 24-разовий володар Греммі закрив обличчя панчішною маскою, яку він також одягнув, коли сідав у свій Range Rover.

Вест готується до випуску свого майбутнього спільного альбому з 41-річним Тай Долла $іном. Два артисти об’єднають зусилля як дует під назвою ¥$ і випустять свій дебютний студійний альбом Vultures наступного місяця.

Нагадаємо, Каньє Вест виставив на показ пікантне фото своєї скандальної дружини.

Раніше Каньє Вест після "голих фото" заборонив дружині користуватися соціальними мережами.

Кім Кардашян
Каньє Вест
закордонні зірки
зіркова пара

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