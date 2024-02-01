Ким Кардашьян в микротопе сходила на ужин с эпатажным бывшим мужем

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и Канье Уэст встретились за ужином в Nobu Malibu. 43-летняя бизнесвуман наслаждалась семейной встречей с 46-летним рэппером и их детьми на званом ужине их 10-летней дочери Норт Вест со школьными друзьями.

Об этом пишет Daily Mail.

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Канье и Ким прибыли с разницей в несколько минут, а нынешней супруги Уэста Бьянки Ченсори нигде не было видно. Их старшая дочь Норт и ее друзья надели одинаковые большие рубашки с длинными рукавами Vultures, чтобы отпраздновать предстоящий выпуск альбома Ye Vultures.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Рэпер Канье Уэст. Фото: BACKGRID

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. Фото: BACKGRID

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: BACKGRID

Кардашьян выбрала стильный микротоп в сочетании с брюками с высокой талией из велюра и мехом. Она надела длинный бархатный тренч и лакированные сапоги. Уэст примерил кожаный бомбер в сочетании с джинсами и ботинками без шнуровки. 24-кратный обладатель Грэмми закрыл лицо чулочной маской, которую он также надел, когда садился в свой Range Rover.

Уэст готовится к выпуску своего будущего совместного альбома с 41-летним Тай Долла $ином. Два артиста объединят усилия как дуэт выпустят свой дебютный студийный альбом Vultures в следующем месяце.

Напомним, Канье Уэст выставил на показ пикантное фото своей скандальной супруги.

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