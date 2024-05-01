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Кім Кардаш’ян у новій рекламі спіднього засвітила свій справжній розмір бюстгальтера

1 травня 2024 10:14
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш’ян у новій рекламі спіднього засвітила свій справжній розмір бюстгальтера
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська бізнесвумен Кім Кардаш’ян засвітила розкішне тіло на нових знімках реклами спіднього SKIMS. 43-річна колишня дружина Каньє Веста одягла білий бюстгальтер і шорти. Для прихильників Кім стало сюрпризом, що вона носить розмір "XS".

Відповідний допис з'явився на сторінці у соціальній мережі бренду.

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"Кім у бюстгальтері Cotton Rib Plunge Bralette, розмір S, і Boxer, розмір XS, у кольорі Marigold Rosebud Print", — йдеться на сторінці SKIMS.

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян у рекламі
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Кім Кардаш’ян показала свій справжній розмір
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян у вбранні власної марки
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян у фотосесії
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/
Бізнесвуман Кім Кардаш’ян. Фото: instagram.com/skims/

 

Кім Кардаш’ян у новій рекламі спіднього засвітила свій справжній розмір бюстгальтера - фото 8
Фоловери шоковані розміром зірки на фото. Фото: instagram.com/skims/

Кім вже позувала у купальнику розміру XS. SKIMS — це американський бренд одягу, який заснували Кім, Емма Гред і Єнс Гред у червні 2019 року. Skims зосереджується на бодіпозитиві та інклюзивності. У січні 2022 року компанію оцінювали в понад 3,2 мільярда доларів.

У розділі коментарів деякі підписники вважають, що Кім не може бути XS.

"Кім красива, але вона не XS", "Чи можете ви просто перестати вказувати розмір Кім Кардаш’ян або вказати справжній розмір?" — обурюються фоловери в соціальній мережі.

Ця кампанія вийшла після того, як Кардаш’ян і Оделл Бекхем-молодший розійшлися. Зірка реаліті-шоу та гравець американського футболу насолоджувалися шестимісячним романом, але тепер вони закінчили стосунки.

Розрив став несподіванкою, оскільки 31-річний Оделл, який наразі є вільним агентом, збирається перейти до "Канзас-Сіті Чіфс", щоб бути ближче до Кім, який живе в Лос-Анджелесі.

У Кім четверо дітей: Норт, 10 років, Сейнт, вісім років, Чикаго, шість років, і Псалм, чотири роки, зі своїм колишнім чоловіком Каньє Вестом, а Оделл має дворічного сина Зідна від його колишньої дівчини Лорен Вуд.

Нагадаємо, американська співачка Тейлор Свіфт помстилася Кім Кардаш'ян. А дружина репера Каньє Веста скопіювала образ Кім Кардаш'ян.

Кім Кардашян
закордонні зірки
зірки
купальник

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