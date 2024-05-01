Ким Кардашьян в новой рекламе нижнего засветила свой настоящий размер бюстгальтера

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Американская бизнесвумэн Ким Кардашьян засветила роскошное тело на новых снимках рекламы нижнего белья SKIMS. 43-летняя бывшая супруга Канье Уэста надела белый бюстгальтер и шорты. Для поклонников Ким стало сюрпризом, что она носит размер "XS".

Соответствующий пост появился на странице в социальной сети бренда.

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"Кем в бюстгальтере Cotton Rib Plunge Bralette, размер S, и Boxer, размер XS, в цвете Marigold Rosebud Print", — говорится на странице SKIMS.

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Бизнесвуман Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Фолловеры шокированы размером звезды на фото. Фото: instagram.com/skims/

Ким уже позировала в купальнике размера XS. SKIMS — это американский бренд одежды, который основали Ким, Эмма Гред и Йенс Гред в июне 2019 года. Skims сосредотачивается на бодипозитиве и инклюзивности. В январе 2022 года компанию оценивали более чем в 3,2 миллиарда долларов.

В разделе комментарии некоторые подписчики считают, что Ким не может быть размера XS.

"Ким красива, но она не XS", "Можете ли вы просто перестать указывать размер Ким Кардашьян или указать настоящий размер?", — возмущаются фолловеры в социальной сети.

Эта кампания вышла после того, как Кардашьян и Оделл Бекхэм-младший разошлись. Звезда реалити-шоу и игрок американского футбола наслаждались шестимесячным романом, но теперь закончили отношения.

Разрыв стал неожиданностью, поскольку 31-летний Оделл, ныне являющийся свободным агентом, собирается перейти в "Канзас-Сити Чифс", чтобы быть ближе к Ким, живущей в Лос-Анджелесе.

У Ким четверо детей: Норт, 10 лет, Сейнт, восемь лет, Чикаго, шесть лет, и Псалм, четыре года, от бывшего мужа Канье Веста, Оделл имеет двухлетнего сына Содна от его бывшей девушки Лорен Вуд.

Напомним, американская певица Тейлор Свифт отомстила Ким Кардашьян. А супруга рэпера Канье Уэста скопировала образ Ким Кардашьян.