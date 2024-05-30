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Ким Кардашьян в прозрачной юбке не узнать на страницах китайского Vogue

30 мая 2024 11:20
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ким Кардашьян в прозрачной юбке не узнать на страницах китайского Vogue
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Миллиардер Ким Кардашьян не узнать в авангардной фотосессии. 43-летняя основательница SKIMS появилась на трех обложках Vogue China.

Об этом говорится в социальной сети издания.

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Фотосессия была снята известным фотографом Хуан Цзяци. В одном из самых смелых образов на Ким была прозрачная юбка с черными перьями. В другом образе Ким примерила массивный черный шелковый жакет с большими подплечниками и леггинсы в тон. На другой из обложек Ким была в головном уборе с синими цветами.

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

 

43-летняя бизнес-леди и медийная персона всегда прилагала сознательные усилия, чтобы поддержать новые таланты в своих многочисленных коммерческих и творческих начинаниях.

"Мне нравится работать с людьми, с которыми можно иметь долгие отношения. Я считаю, что это тоже хорошо, когда… вокруг есть творческие люди, которые чувствуют, что они прошли определенный путь и были со мной, возможно, пять лет, и хотят исследовать что-нибудь другое", — сказала звезда.

Когда ее спрашивают о влиянии стандартов социальных медиа на психическое здоровье и самооценку молодежи, Ким говорит прямолинейно: "Когда я захожу в соцсети, я просто думаю, что каждый представляет глянец как версию себя. На кого бы я ни смотрела...Instagram — это журнал для каждого о том, что они хотят показать миру, и о том, какой они видят самую лучшую версию себя".

Напомним, Анджелина Джоли снялась для глянца в образе гейши. А раньше мы писали, что модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в Париже.

Ким Кардашьян
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звезды
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