Ким Кардашьян в прозрачной юбке не узнать на страницах китайского Vogue

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Миллиардер Ким Кардашьян не узнать в авангардной фотосессии. 43-летняя основательница SKIMS появилась на трех обложках Vogue China.

Об этом говорится в социальной сети издания.

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Фотосессия была снята известным фотографом Хуан Цзяци. В одном из самых смелых образов на Ким была прозрачная юбка с черными перьями. В другом образе Ким примерила массивный черный шелковый жакет с большими подплечниками и леггинсы в тон. На другой из обложек Ким была в головном уборе с синими цветами.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/voguechina/

43-летняя бизнес-леди и медийная персона всегда прилагала сознательные усилия, чтобы поддержать новые таланты в своих многочисленных коммерческих и творческих начинаниях.

"Мне нравится работать с людьми, с которыми можно иметь долгие отношения. Я считаю, что это тоже хорошо, когда… вокруг есть творческие люди, которые чувствуют, что они прошли определенный путь и были со мной, возможно, пять лет, и хотят исследовать что-нибудь другое", — сказала звезда.

Когда ее спрашивают о влиянии стандартов социальных медиа на психическое здоровье и самооценку молодежи, Ким говорит прямолинейно: "Когда я захожу в соцсети, я просто думаю, что каждый представляет глянец как версию себя. На кого бы я ни смотрела...Instagram — это журнал для каждого о том, что они хотят показать миру, и о том, какой они видят самую лучшую версию себя".

Напомним, Анджелина Джоли снялась для глянца в образе гейши. А раньше мы писали, что модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в Париже.