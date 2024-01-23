Ким Кардашьян жестко раскритиковали за сотрудничество со скандальным брендом Balenciaga

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян снова стала послом модного дома Balenciaga. После этого она столкнулась с критикой в сети: многие ее поклонники сочли такой поступок неуместным после скандальной рекламы бренда, в которой дети позируют с БДСМ-атрибутикой. Из-за этого бренд обвинили в пропаганде педофилии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ким Кардашьян долго сотрудничала с брендом до того, как в 2022 году модный дом оказался в центре большого скандала.

"Из всех брендов она выбрала тот, который обвинили в пропаганде педофилии. Хотя даже не удивлена", "Деньги — это все, что для нее имеет значение", "Где она будет хранить все деньги и славу, когда ее не станет?", — пишут в сети.

Также Кардашьян обвинили в лицемерии: после скандала вокруг бренда она высказалась и заявила, что возмущена и осуждает такую рекламу.

"Но теперь, когда она поняла, что для ее бизнеса это безопасно, она решила вернуться", — отметили пользователи.

После скандала бренд Balenciaga и его креативный директор Демна Гвасалия принесли публичные извинения.

Напомним, Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе косметики.

Ранее Лана Дель Рэй похвасталась формами в шелковом белье от Ким Кардашьян.